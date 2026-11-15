Senegal Zırhlı Birlik Komutanı Gueye, Türk araçlarının caydırıcılığı artırdığını söyledi

Senegal Ulusal Jandarması Zırhlı Birlik Komutanı Mor Gueye, Türkiye'den alınan Ejder Yalçın ve Cobra II zırhlı araçlarının birliklerin sahada daha hızlı müdahale etmesini sağladığını ve jandarma personelinin karşı karşıya kaldığı riskleri azalttığını söyledi.

Mali'nin başkenti Bamako'da düzenlenen BAMEX 2026 Savunma ve Güvenlik Fuarı kapsamında AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Gueye, Nurol Makina üretimi Ejder Yalçın ile Otokar üretimi Cobra II araçlarının sahadaki performanslarını ve Türkiye ile savunma işbirliğinin geldiği noktayı değerlendirdi.

Araçların balistik koruma ve farklı arazi koşullarında hareket kabiliyeti bakımından önemli katkı sağladığını belirten Gueye, "Birliklerimiz artık sahaya daha hızlı müdahale edebiliyor. Bu sayede jandarma personelinin doğrudan karşı karşıya kaldığı riskler önemli ölçüde azaldı, aldığımız tedbirlerin caydırıcılığı da arttı." dedi.

Gueye, araçların alımından itibaren sürücü ve bakım personeline Türkiye ve Senegal'de teknik eğitim verildiğini anlattı.

Senegal Ulusal Jandarma Komutanı Tümgeneral Martin Faye'nin nisanda Türkiye'yi ziyaret ettiğini anımsatan Gueye, ziyaretin teknik temasları kolaylaştırdığını ve lojistik destek programlarının uygulanmasını hızlandırdığını vurguladı.

Gueye, ziyaretin uzmanlık eğitimleri alanındaki işbirliğini güçlendirdiğini aktararak, Ejder Yalçın ve Cobra II araçlarına teknik destek sağlanması ve bazı ekipmanların Senegal'in ihtiyaçlarına uyarlanması konusunda da yeni imkanlar doğduğunu kaydetti.

Senegal jandarmasının öncelikleri arasında sınır gözetimi de var

Gueye, sınır ötesi suçlar ve iç güvenlik alanındaki ihtiyaçlar nedeniyle hafif taktik insansız hava araçlarına, sınır gözetiminde kullanılan elektro-optik sensörlere ve farklı sistemlerle uyumlu güvenli haberleşme donanımına öncelik verdiklerini belirtti.

Komutan Gueye, ihtiyaç duydukları malzemeler arasında patlayıcı düzenekleri tespit ve etkisiz hale getirmede kullanılan ekipmanın yanı sıra kişisel koruyucu donanım ve öldürücü olmayan müdahale araçlarının da bulunduğuna işaret etti.

BAMEX'te bu kapsamda Türk savunma sanayisi temsilcileriyle görüştüklerini dile getiren Gueye, görüşmelerde teknik destek ve yedek parça tedarikinin yanı sıra Senegal'de zırhlı araçların bakım kapasitesinin geliştirilmesinin ele alındığını sözlerine ekledi.

Senegal, Ejder Yalçın'ı 2018'de, Cobra II'yi de 2022 sonunda envanterine eklemişti.