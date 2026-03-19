Şenkaya'da Tilkiye Ekmek Verildi

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde bir evin önüne gelen tilkiye, vatandaşlar ekmek verdi.
Kentte özellikle kırsal kesimlerde yoğun kar nedeniyle yaban hayvanları beslenmekte güçlük çekiyor.
Aç kalan bir tilki, Şenkaya ilçesi Değirmenlidere Mahallesi'nde müstakil bir evin önüne kadar geldi.
Vatandaşların pencereye bıraktığı ekmeği yiyen tilki, bir süre çevrede dolaştıktan sonra gözden kayboldu.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?