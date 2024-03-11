Şenol Aslanoğlu, Erdoğan'ın İzmir Mitingini Değerlendirdi: "Son Yılların En Az Katılımlı Mitingiydi.

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HABER: YAĞMUR BERİL VAROL - KAMERA: KERİM UĞUR

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir'de 10 Mart'ta düzenlenen AKP mitingiyle ilgili "Sanırım son yılların en az katılımlı mitingiydi. Daha da kötüsü kendileri açısından Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken, zorla getirilen arkadaşların konuşma yapılırken alandan ayrılmalarıydı. Koskoca Cumhurbaşkanı konuşurken alandan oluk oluk insan ayrılıyor" dedi. İl Başkan Yardımcısı Tevfik Türk, AKP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ'ın tarıma yönelik vaatleriyle ilgili "Taklit etmeyin biraz yaratıcılık lütfen. Tarım vaatlerinin tamamı branda desteği hariç 2015 yılından beri İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından zaten yapılmakta" diye konuştu.

CHP İzmir İl Başkanlığı, Cumhur İttifakı Adayı Hamza Dağ'ın tarımla ilgili vaatlerine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Toplantıya İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Murat Aydın, CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Tevfik Türk ve il yöneticileri katıldı.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, "Dün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan İzmir'deydi. Belki başarabiliriz diye çıktıkları yolda başaramayacaklarını gördükleri bir miting yaptılar. Sanırım son yılların en az katılımlı mitingiydi. Gereken cevabı İzmir halkı vermiş oldu diye düşünüyorum. Daha da kötüsü kendileri açısından Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken, zorla getirilen arkadaşların konuşma yapılırken de alandan ayrılmalarıydı. Bu neyi gösteriyor AKP ve MHP'ye gönül vermiş arkadaşların gelip mitingi izledikleri, konuşmayı izledikleri bir miting değildi. Böyle olsa can kulağıyla söylenenleri dinlerler. Halbuki koskoca Cumhurbaşkanı konuşurken alandan oluk oluk insan ayrılıyor. Yani 50 bin kişinin bile olmadığı bir büyük miting yapmaya çalıştılar" dedi.

Aslanoğlu'ndan sonra konuşan İl Başkan Yardımcısı Tevfik Türk, sözlerine "Taklit etmeyin biraz yaratıcılık lütfen' diyerek başlarken, "AKP'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı'nın sunduğu tarım vaatlerinin tamamı branda desteği hariç 2015 yılından beri İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından zaten yapılmakta. Hazır Tarım Bakanlığı AKP'de iken bunları bakanlık eli ile yaptıramayanlar büyükşehir belediyesi eliyle yapacak öyle mi" dedi.

"AKP'Lİ ADAYLAR BU DESTEKLEMELERİ VERECEKLERİNİ SÖYLEYEREK TARIMDAKİ BAŞARISIZLIKLARINI İTİRAF EDİYORLAR"

"Nerede tarıma destek veren bir belediye görseniz hiç düşünmeden bu belediye CHP'li diyebilirsiniz" diyen Türk, şöyle konuştu:

"Biz neden tarıma, çiftçiye destek veriyoruz? Küçük aile çiftçisini, üretimi, gıda güvencesini ve güvenilirliğini öncelemeden politika üretmeye çalışan bir Tarım Bakanlığı olduğu için. Bakınız çiftçilik; kırsal yaşamı hayat tarzı olarak kabul etmiş, stratejik bir meslektir. Çiftçilik kar odaklı şirket veya fabrika mantığı ile ya da hobi olarak yapılacak bir meslek değildir. İşin ucunda gıda vardır, endüstriyel ham madde vardır, sağlıklı bir toplum yaratma vardır, açlık vardır, tokluk vardır. Bizler bakanlığın yapmadıklarını/yapamadıklarını yapıyoruz. Bu desteklerin hepsi Tarım Bakanlığı eliyle yapılması gereken ve kanunlarla ona verilmiş görevler. Aslında AKP'li adaylar bu desteklemeleri vereceklerini söyleyerek tarımdaki başarısızlıklarını ve ülke tarımını yok ettiklerini net bir şekilde itiraf ediyorlar."

Türk, Hamza Dağ'ın vaatlerini ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde verdiği destekleri şu şekilde sıraladı:

YEM, İLAÇ GÜBRE DESTEĞİ: Büyükşehir Belediyemiz çiftçilerimize yaklaşık 2 bin 400 ton küçükbaş, 200 tonda büyükbaş yem desteği veriyor. 7 ilçe 22 kırsal mahalleden toplam bin 185 köylü ve çiftçiye zararlı ve hastalıklara karşı kullanılmak amacıyla teknik DAP, bordo bulamacı ve feromon tuzakları dağıtıldı. 47 kırsal mahallede kestane kanseri ile havza bazlı mücadele yürütecek 4 ilçede 2 binden fazla kestane üreticisine göztaşı, ardıç katranı, koruyucu gözlük ve dezenfektan malzemesinden oluşan mücadele setleri dağıtılıyor. Çevre ve halk sağlığına ciddi tehditler içeren zirai ilaç ambalaj atıklarının toplanması projesi Menderes'ten başladı. Tarımsal tahmin ve erken uyarı sistemlerinden 16 bin 708 üretici faydalandı, meteorolojik risklere karşı yaklaşık 500 bin SMS bildirimi yapıldı. Çiğli Harmandalı'da kompost tesisi kuruldu ve çiftçilerimize dağıtımına başlandı. Biz öyle Kimyasal gübre ve sentetik kimyasal ilaç değil organik ve iyi tarım uygulamalarına esas çevreye ve doğaya zarar vermeyen bitkisel mücadele ve besleme tekniklerini yaymaya çalışıyoruz.

TOHUM DESTEĞİ: 2020 yılından beri 45 bin ton yem bitkisi tohum desteği yapılmakta. Bildiğiniz gibi yem bitkilerinin su ve gübre ihtiyacı yüksektir. Bizimkiler iklim değişikliğine karşı toleranslı olan, az su isteyen, doğayla uyumlu, verimi de yüksek yem bitkilerinin tohumunu hibe ediyor. Ayrıca Can Yücel Tohum Merkezi kuruldu ve sadece 2023 yılında burada üretilen 1 milyon fide üreticiye hibe edildi. 2023'de Türkiye'nin en büyük atalık tohum hareketi sayılan Karakılçık buğdayı 12 bin dönüm arazide ekildi. Bu üretim sadece İzmir'de de gerçekleşmedi. Tohumları Türkiye'ye dağıttık yani hibe ettik. Buğdaydan üretilen makarnalar Amerika ve Kanada'ya İzmirli markamız ile ihraç edildi.

SÖZLEŞMELİ ÜRETİM: İzmir Büyükşehir Belediyesi, sözleşmeli üretime 2012 yılında başladı. Hem de öyle sadece alıcı lehine olan, çiftçiyi sömüren sözleşmeli üretime değil, çiftçinin kendisini garantilendiği, kendi tarlasında onu işçi yapmayan onları gerçek anlamda destekleyen ve piyasanın üstünde alım garantili olan sözleşmeli üretime. TMO buğdaya 8,25 TL verirken İzmir Büyükşehir Belediyesi Karakılçık buğdayını 16 bin TL'den aldı. Keçi sütünü 30 bin TL, koyun sütünü 37 bin TL fiyat ile alım yaptı.

İZMİRLİ MARKASI: İzmirli markası İzmir Büyükşehir Belediyemizin tarımsal faaliyetleri sonucunda oluşmuş tamamen kooperatiflerden, küçük üreticiden temin ettiği ve kendi fabrikalarında ürettiği ürünlerden geliştirdiği markadır. UHT süt, cam şişe pastörize süt, mozerella, burrata peyniri, beyaz peynir, feta peyniri, kaşar peyniri, örgü, dil, tulum, kaşkaval/gravyer peyniri, keçi sütlü dondurma, kaymak, tereyağı ve yoğurt gibi birçok değerli ürün üretilerek İzmirli markasıyla yurt içi ve yurt dışındaki tüketiciyle buluşturulmaya devam etmektedir. Ödemiş Et İşleme Tesisi'nden, Bayındır Süt İşleme Fabrikası'ndan, Bergama Zeytinyağı Fabrikası'nda üretilen onlarca ürün Kanada ve Amerika'ya ihraç bile etmektedir.

HAYVAN DESTEĞİ: Sadece son 5 yılda yetiştiricilik eğitimleri ile birlikte yaklaşık 15 bin küçük baş kırsal bölgelerdeki üreticilerimize hibe edilmiş, yavruları ile birlikte sürüdeki küçükbaş hayvan sayısı 35 bin'i geçmiştir. Çeşme yöresine özgü Kaçeli koyunu ıslah çalışmaları devam etmektedir. Manda yetiştiriciliğini canlandırmak amacıyla 302 Anadolu mandası hibe edilmiş sürüdeki hayvan sayısı 500'ü geçmiştir. Ayrıca 4658 çobanın kapısı tek tek çalınarak Türkiye'nin ilk çoban haritası oluşturuldu. Ayrıca mera ıslah projelerine de başlanmıştır. Ödemiş Et İşleme Tesisi de günlük 10 ton et işleme kapasitesine sahip ve tüm ulusal ve uluslararası kalite sertifikalarına sahiptir.

SÜT TOPLAMA MERKEZİ: İzmir Büyükşehir Belediyemiz sadece süt toplama konusunda çalışmamış Bayındır'a Süt İşleme Fabrikası kurmuştur. Üreticide alınan sütler, 27 Ekim 2023'te açılarak Cumhuriyet'in 100'üncü Yılına armağan edilen 100'üncü Yıl Bayındır Süt İşleme Fabrikası'nda katma değerli ürünlere dönüştürülmekte. Günlük 100 ton süt işleme kapasitesine sahip Süt İşleme Fabrikası'nda çiftçiden alınan sütler İzmirli markasıyla tüketiciye ulaştırılmaktadır.

SOĞUK HAVA DEPOLARI: Her ay Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onlarca soğuk hava deposuna tarım arazileri üzerine kurulmak için izin vermektedir. Buna baktığınızda İzmir'de soğuk hava deposu sorununun olmaması gerekmektedir. Ancak bu verilen izinler sıkı bir şekilde denetlenmediği için alınan izinler farklı amaçlar için kullanıma açılmaktadır. Bunların kafası sadece inşaata çalıştığı için doğal olarak soğuk hava depolarını kendileri yapmak istemektedir. Biz ise doğrudan üretim kooperatiflerinin kullanımına açıyoruz.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Murat Aydın da şöyle konuştu:

"Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı derler. Tarım Bakanlığı'nın bugüne kadar yaptıkları onların yapabileceklerinin teminatı zaten. Bu ülke de çiftçi hepimizin mazota ödediği vergiyle traktörüne mazot koyuyor, sulama suyunu satın alıyor. Trakya kadar ekilebilir alan ekilemiyor şu an Türkiye'de. Sudan'daki arazileri kiralayacaklarına neden çiftçiyi desteklemiyorlar? Samanı bile ithal eden, çiftçiyi yok eden bir anlayış, İzmir tarımını yönetemez. O yüzden ancak bizim yaptıklarımızın kötü bir taklidini vaat olarak söyleyebilirler. Üretimi değil ithalatı destekleyenler, İzmir'in bereketli topraklarına göz dikmesinler. İşçiyi, üreticiyi, emekçiyi desteklemeyen sağcı politikalarla, 25 yıldır İzmir'i sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla belediyeyi yöneten CHP'nin ancak kötü bir taklit olabilirler."

Toplantının ardından basının mensuplarının sorularını cevaplayan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, AKP'nin CHP'yi taklitçilikle suçladığının anımsatılması üzerine "Son kez aday oluyorum lütfen bana oy verin diyenlerin düştüğü durumu gösteriyor bu. Taklide gelince de iki saattir neyin taklit olduğunu anlatıyoruz zaten" dedi.