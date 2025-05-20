Sentetik Aktörler Sinemaya Girecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sentetik Aktörler Sinemaya Girecek

Yapay zeka ve deepfake ile sentetik aktörler sinema sektöründe devrim yaratacak.

20.05.2025 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yapay zeka ve deepfake teknolojisindeki ilerlemelerle, "sentetik aktörler" sinema sektörünün yeni yıldızları arasına girecek.

Özellikle hayatta olmayan yıldızların ekranda yeniden hayat bulmasına ya da günümüzde yaşlanmış olan yıldızların gençliklerinin yeniden canlandırılmasına imkanı sunan deepfake ve dijital görüntü oluşturma teknolojileri, sinema endüstrisinde ilgi görüyor.

AA muhabirinin görüştüğü Siber Güvenlik ve Yapay Zeka Uzmanı Yağızhan Atmaca, gelişen teknoloji ile deepfake teknolojisinin geldiği noktanın sinema sektöründe bazı kuralları ve çalışma yöntemlerini önemli ölçüde değiştirebileceğini ifade etti.

Sinema endüstrisini etkiliyor

Görüntü ve ses üretimindeki gelişmeler sayesinde film stüdyolarının, oyuncuların ve hatta senaristlerin denklem dışına çıkabileceği uyarısında bulunan Atmaca, deepfake ile artık film stüdyolarının kapanarak sentetik aktörler, dijital stüdyolar ve yapay zeka tarafından yazılmış senaryolarla filmlerin üretilebileceğini belirtti.

Eskiden fotoğraf stüdyolarının olduğunu, zamanla gelişen fotoğraf düzenleme uygulamalarıyla fotoğraflara farklı görüntülerin de eklenmeye başlandığını hatırlatan Atmaca, şunları kaydetti:

"Şu an film stüdyoları için bunun bir aynısı yaşanacak. Yani film stüdyolarının birçoğu kapanacak. Tamamen sentetik olarak stüdyo oluşturulacak. Oradaki aktör oluşturulacak. Yani belki de hiçbir oyuncu oynamayacak içinde. Bu sektörlerde kurallar değişecek gibi gözüküyor."

-"Sentetik aktörler hayatımıza girecek"

Yağızhan Atmaca, Hollywood ve Bollywood gibi dev endüstrilerde bu dönüşümün etkilerinin görülmeye başladığına dikkati çekti.

Yakın gelecekte, oyuncuların yalnızca telif hakları karşılığında evlerinde otururken filmlerde rol alabileceklerinin öngörüldüğünü belirten Atmaca, şunları kaydetti:

"Sentetik aktörler hayatımıza girecektir. Bunların belki fanları oluşacaktır. Yani gerçekten Beverly Hills'te çanta almış elinizde yürürken görüntünüz hazırlanabilir, aracınızın kapısı açılır. Size bir zoom yapılır ve görüntüdekinin siz olduğunuz anlaşılır. Hiç yapmadığınız bir saç modeli, giymediğiniz bir ceket. Her şeyi düşünün. Sentetik, Beverly Hills'te sahte, siz de sahtesiniz. Öyle bir yere geldik."

Sanal aktörler yükselişe geçecek

Deepfake ile oluşturulan sanal aktörlerin sadece teknik bir gelişmeye değil, aynı zamanda kültürel bir fenomen haline geldiğini vurgulayan Atmaca, vefat etmiş usta oyuncuların, yapay zeka sayesinde yeniden beyaz perdede yer alabileceğini söyledi.

Atmaca, örneğin Tuncel Kurtiz gibi efsanevi bir oyuncunun sesi, diksiyonu ve oyunculuk becerilerinin, yapay zeka ile yeniden beyaz perdeye yansıtılabileceğini belirtti.

Geçmişte bir sanal yüz modeli oluşturulduktan sonra onun hareketleri ve konuşmasını sağlamak için gerçek bir dublöre ihtiyaç varken, artık buna ihtiyaç kalmadığını aktaran Atmaca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aktör görüntülerinden, senaristin aklındaki bütün o kurguya hatta stüdyo kurulumundan, kamera hareketlerine, kamera açılarına kadar birçok işlem yapay zeka ile yapılabilecek, sinema sahneleri çekilebilecek. Bunun için bir modele de ihtiyaç yok. Ses ve görüntü tamamen oluşturuluyor."

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Kültür Sanat, Yapay Zeka, Yapay Zeka, Teknoloji, Teknoloji, Kültür, Kültür, Güncel, Güncel, Sinema, Sinema, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sentetik Aktörler Sinemaya Girecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Transferi iptal oldu Süper Lig devinin yıldızı takıma geri dönüyor Transferi iptal oldu! Süper Lig devinin yıldızı takıma geri dönüyor
İki dev banka birleşti Tarihin en büyük satın alımlarından biri İki dev banka birleşti! Tarihin en büyük satın alımlarından biri
Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile 19 Mayıs etkinliklerine katıldı Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile 19 Mayıs etkinliklerine katıldı
Bahçeli’nin “komisyon“ önerisine Kurtulmuş Gabar’dan yanıt verdi Bahçeli'nin "komisyon" önerisine Kurtulmuş Gabar'dan yanıt verdi
Depremde yüzeyin yarılma anı ilk kez görüntülendi Depremde yüzeyin yarılma anı ilk kez görüntülendi
Acun Ilıcalı’ya Emre Belözoğlu’ndan kötü haber Acun Ilıcalı'ya Emre Belözoğlu'ndan kötü haber
Futbolseverler müjde Kritik maç şifresiz kanalda Futbolseverler müjde! Kritik maç şifresiz kanalda
Dondurucudan çıkan cesetle ilgili aileden kan donduran iddialar: Muskacı kadın, kayıp çanta ve miras Dondurucudan çıkan cesetle ilgili aileden kan donduran iddialar: Muskacı kadın, kayıp çanta ve miras
Galatasaray’ın eski efsanesi Ergün Penbe, 3. Lig ekibine imza attı Galatasaray'ın eski efsanesi Ergün Penbe, 3. Lig ekibine imza attı
Seyir halindeyken küle dönen milyonluk araç Beşiktaş başkanının oğlunun çıktı Seyir halindeyken küle dönen milyonluk araç Beşiktaş başkanının oğlunun çıktı
Galatasaray’ın Almanya’daki şampiyonluk kutlamalarında olay: 33 polis yaralı Galatasaray'ın Almanya'daki şampiyonluk kutlamalarında olay: 33 polis yaralı

11:36
Bahçeli’nin komisyon çağrısına AK Parti kanadından ilk yanıt
Bahçeli'nin komisyon çağrısına AK Parti kanadından ilk yanıt
11:30
İspanya’da mobil şebekeler çöktü
İspanya'da mobil şebekeler çöktü
11:21
Türk malı helva raflardan toplatılıyor Salmonella tespit edildi
Türk malı helva raflardan toplatılıyor! Salmonella tespit edildi
09:50
Böyle bir zamanda yapılacak şey mi Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’a tepki yağıyor
Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'a tepki yağıyor
08:12
İBB’ye 3. dalga yolsuzluk operasyonu: 22 gözaltı
İBB'ye 3. dalga yolsuzluk operasyonu: 22 gözaltı
17:39
Trump ile Putin telefonda ateşkesi görüştü
Trump ile Putin telefonda ateşkesi görüştü
17:34
Kanser teşhisi konulan Joe Biden’dan ilk mesaj
Kanser teşhisi konulan Joe Biden'dan ilk mesaj
17:25
Deprem sonrası ülkesine gitmişti Tanzanyalı Ramazan geri döndü
Deprem sonrası ülkesine gitmişti! Tanzanyalı Ramazan geri döndü
17:17
Seda Bakan ekran görüntüsüyle ifşa etmişti, suç duyurusunda bulunacak
Seda Bakan ekran görüntüsüyle ifşa etmişti, suç duyurusunda bulunacak
17:11
Erman Toroğlu’ndan Acun Ilıcalı’nın sözlerine cevap: Ölmüşler ağlayanı yok
Erman Toroğlu'ndan Acun Ilıcalı'nın sözlerine cevap: Ölmüşler ağlayanı yok
17:01
Öğretmenden tesettürlü öğrencisine skandal ifade: Önüne dön karabaş
Öğretmenden tesettürlü öğrencisine skandal ifade: Önüne dön karabaş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2025 12:38:22. #7.13#
SON DAKİKA: Sentetik Aktörler Sinemaya Girecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.