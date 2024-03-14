Serdivan Belediye Başkan Adayı Osman Çelik, Ekonomi Ticaret Derneği ile bir araya geldi - Son Dakika
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Serdivan Belediye Başkan Adayı Osman Çelik, Ekonomi Ticaret Derneği ile bir araya geldi

Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den Serdivan Belediye Başkan adayı Osman Çelik, Ekonomi Ticaret Derneği (ETD) Başkanı Şamil Dedeoğlu ve derneğin yöneticileriyle bir araya geldi. Çelik, yerel seçimlerle ilgili projelerini yöneticilerle istişare ettiklerini belirterek, Serdivan'ın refahı ve kalkınması için sivil toplum kuruluşlarıyla beraber çalışacaklarını ifade etti. Ayrıca, sosyal belediyecilik alanında, anne, kadın ve çocuk konularında hassas davrandıklarını ve projelerini hayata geçireceklerini söyledi.

14.03.2024 17:37  Güncelleme: 17:40
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Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den Serdivan Belediye Başkan adayı Osman Çelik, Ekonomi Ticaret Derneği (ETD) Başkanı Şamil Dedeoğlu ve derneğin yöneticileriyle bir araya geldi.

İletişim ofisinden yapılan açıklamada, misafirperverliğinden dolayı ETD'ye teşekkür eden Çelik, yerel seçimlerle ilgili projelerini yöneticilerle istişare ettiklerini belirtti.

Serdivan'ın refahı ve kalkınması için sivil toplum kuruluşlarıyla beraber olduklarını anlatan Çelik, "Şehrimizin ve ilçemizin daha iyi konumlara gelmesi için canla başla çalışmaya hep birlikte devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

İnsana dokunan ve ihtiyaçlara hitap eden projeler hazırladıklarını aktaran Çelik, sosyal belediyecilik alanında, anne, kadın ve çocuk konularında çok daha hassas davrandıklarına dikkati çekti.

Çelik, şunları kaydetti:

"Annelerimiz, kadınlar ve çocuklarımız konusunda projelerimizi ete kemiğe büründürürken aman ha çok hassas davranın. Onların hayatlarını daha fazla nasıl kolaylaştırırız, güzelleştiririz, aklınızda her zaman bu soru ile çalışın dedim. Sağ olsunlar ekibimizdeki tüm arkadaşlar da bu hassasiyetle projelere çalıştı. Bizim önceliğimiz çocuklarımız, anneler, kadınlar. AK Parti'nin hizmet belediyeciliğinin temelinde bu üç grup merkezde yer alır. Bugün eğer bu koltuklarda oturuyorsak, bir annenin, bir kadının fedakarlığı ile oturuyoruz. Bunun sorumluluğuyla hareket ediyoruz."

Çelik ayrıca, sosyal alanlarda hayata geçirilecek bebek bakım odalarının içinde, beslenme bölümü ve bez değişim alanının yanı sıra hijyen malzemelerinin de hazır bulundurulacağını kaydetti.

Kaynak: AA

AK Parti, Ekonomi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Serdivan Belediye Başkan Adayı Osman Çelik, Ekonomi Ticaret Derneği ile bir araya geldi - Son Dakika

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