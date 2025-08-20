Serdivan'da İl Yaşlı Çalıştayı Düzenlendi

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde "İl Yaşlı Çalıştayı" düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yaşlıların yaşam kalitesini artırmak, sorunlarına çözüm bulmak ve hak temelli yaşlanma politikaları geliştirmek amacıyla yapılacak "2. Yaşlılık Şurası" kapsamında özel bir yaşlı bakım merkezi ve huzurevinde "İl Yaşlı Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Programın açılışında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Uçar, yaşlılığın toplumsal bir zenginlik olduğunu kaydetti.

Yaşlıların toplumda önemli bir yeri olduğunu ve gelenekleri modern bir anlayışla ele almak için çalıştıklarını ifade eden Uçar, "Geleneksel dayanışma kültürümüz, mahalle ve komşuluk bağlarımız yaşlılarımız için doğal bir koruyucu şemsiye oluşturmaktadır. Bizim görevimiz bu değerlerimizi modern hizmet anlayışıyla bütünleştirmek ve yaşlılarımızın yalnızlık hissetmeden aktif, üretken ve mutlu bir hayat yaşamalarına katkı sunmaktır." dedi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Gazetecilik ve Habercilik Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Zülfikar Özçelik de Türk kültüründe yaşlı bireylerin önemli bir konumda bulunduğunu belirtti.

Yaşlı sağlığı ve uygulanan sosyal politikaları konu alan akademik çalışmaların son 5 yılda arttığını ifade eden Özçelik, bu artışın oluşan farkındalığın bir sonucu olduğunu kaydetti.

Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem ise aile büyüklerinin evin direği olduğunu ifade ederek, aileyi birleştirmede önemli bir konumda bulunduklarını anlattı.

Devlet ve özel huzurevlerinde kalan Mustafa Geçgil, Meryem Çil, Ayça Çelikörs ve Nizamettin Yurtbakan da programda teşekkür konuşması yaptı.

Konuşmaların ardından kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla çalışma grupları oluşturuldu.