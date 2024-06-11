Serdivan'da Kurban Kesim ve Satış Yerlerinde Denetim Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Serdivan'da Kurban Kesim ve Satış Yerlerinde Denetim Gerçekleştirildi

Serdivan\'da Kurban Kesim ve Satış Yerlerinde Denetim Gerçekleştirildi

Serdivan ilçesinde, kurban kesim ve satış yerlerinde denetimler yapıldı. Belediye, vatandaşların kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun olarak kesmeleri için gerekli önlemleri aldı. Zabıta ekipleri, kurban kesim ve satış yerlerini denetledi. İl Kurban Hizmetleri Komisyonu kararı çerçevesinde, Serdivan Belediyesi, İlçe Müftülüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Serdivan Şubesi personelinden oluşan ekipler, ilçede 45 noktada kurban satış ve kesim yerlerine yönelik denetimlerine devam ediyor.

11.06.2024 18:53
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Serdivan ilçesinde kurban kesim ve satış yerlerinde denetim gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun olarak kesebilmeleri için gerekli önlemler alındı.

Zabıta ekipleri, kurban kesim ve satış yerlerini denetledi.

İl Kurban Hizmetleri Komisyonu kararı çerçevesinde, Serdivan Belediyesi, İlçe Müftülüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Serdivan Şubesi personelinden oluşan ekipler, ilçede 45 noktada kurban satış ve kesim yerlerine yönelik denetimlerine devam ediyor.

Kaynak: AA

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