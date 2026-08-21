Serdivan'da Üvey Baba Cinayeti
15 yaşındaki A.Y.F, üvey babası Aziz Dönmez'i tabancayla öldürdü, tutuklandı.
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde üvey babasına tabanca ile ateş ederek öldüren zanlı tutuklandı.
Hamitabat Mahallesi'ndeki bir evde üvey babası Aziz Dönmez'i tabancayla ateş ederek öldürmesi nedeniyle gözaltına alınan A.Y.F'nin (15) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen A.Y.F. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Serdivan ilçesi Hamitabat Mahallesi'nde dün üvey oğlu A.Y.F'nin tabancayla ateş etmesi sonucu ağır yaralanan Aziz Dönmez (47) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.
Olayın ardından kaçan zanlı polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
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