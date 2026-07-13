Serdivan'daki Komşu Kavgasında Yargılama Devam Ediyor - Son Dakika
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Serdivan'daki Komşu Kavgasında Yargılama Devam Ediyor

13.07.2026 16:40
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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde beş kişinin öldüğü komşu kavgası davasında 16 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde geçen yıl 5 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı komşu kavgasına ilişkin 6'sı tutuklu 16 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 7. Ağır Ceza Mahkemesince bu mahkemenin salonundaki fiziki yetersizlik nedeniyle Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesinin duruşma salonunda yapılan duruşmaya, sanıklar ve avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, 18 yaşından küçük 2 sanık nedeniyle oturumu kapalı gerçekleştirdi.

Sanıklar Nihat, Nurettin, Sabri Tamer, Samet ve Tolga Y. ile Fikri Uğur U'nun tutukluluklarının devamına karar veren heyet, duruşmayı erteledi.

Süreç

Beşköprü Mahallesi 3167. Sokak'ta 6 Nisan 2025'te komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada Y.Ö, O.Ö, Ö.Ö. ile V.Y. ve F.Y. hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 28 sayfalık iddianamede, "kasten öldürme" suçundan Galip Ö'nün iki kez, akrabalar Nihat, Nurettin, Sabri Tamer, Samet, Bahri Taner, Bayram, Ferhat, Selim ve Taner Y'nin üçer kez müebbet hapsi talep ediliyor.

İddianamede, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan Galip Ö. hakkında 4 defa, Nihat, Nurettin, Sabri Tamer, Samet, Bahri Taner, Bayram, Ferhat, Selim ve Taner Y. için ise 2'şer kez 10 yıldan 18'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

10 sanığın da "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan 2 yıldan 4'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Ayrıca Galip Ö. ve tutuksuz sanık Nesrin Ö'nün "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapsi talep ediliyor.

Soruşturması ayrı yürütülen ve aynı suçlardan dava açılan ve o dönemde yaşı küçük olan Tolga ve Burak Y. ile Fikri Uğur U, A.E.Y, ve F.K'nin dosyası, bu dosyayla birleştirilmişti.

Tutuklu sanıklardan Galip Ö. ile Taner, Selim, Bayram, Bahri Taner, Ferhat ve yaşı küçük B.Y. ise ilk duruşmada tahliye edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Serdivan'daki Komşu Kavgasında Yargılama Devam Ediyor - Son Dakika

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