Serenay Sarıkaya'nın Ayşe Barım ile İlgili İfadesi Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Serenay Sarıkaya'nın Ayşe Barım ile İlgili İfadesi Ortaya Çıktı

Serenay Sarıkaya\'nın Ayşe Barım ile İlgili İfadesi Ortaya Çıktı

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, menajeri Ayşe Barım hakkında sosyal medyada çıkan iddialara ilişkin ifadesinde Barım'ın ünlü bir iş adamından 5 milyon Euro aldığına dair bilgisi olmadığını açıkladı. Sarıkaya, Barım'ın kariyerine müdahale ettiğine dair bir yönlendirmenin söz konusu olmadığını da belirtti.

17.01.2025 08:57  Güncelleme: 09:03
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Ayşe GÜREL/ MENAJER Ayşe Barım hakkında sosyal medyadaki iddialara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, oyuncu Serenay Sarıkaya tanık sıfatıyla savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Sarıkaya ifadesinde, "Ayşe Barım'ın iddia edildiği gibi ünlü bir iş adamından 5 milyon Euro aldığına dair bir bilgim ve duyumum söz konusu olmamıştır. Mert Demir'in kariyerinin başarılı bir şekilde devam etmesi adına kendisiyle duygusal birliktelik yaşıyormuş gibi gözükmem hususunda Ayşe Barım tarafından bana karşı bir telkin eylemi söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Serenay Sarıkaya ve bazı sanatçıların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sosyal medyadaki iddialar nedeniyle gerçeğin ortaya çıkarılması için re'sen soruşturma başlatıldı. Barım hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı uygulandı. Soruşturma çerçevesinde oyuncu Serenay Sarıkaya tanık sıfatıyla ifade verdi.

'AYŞE BARIM'A BAĞLI ÇALIŞMAYAN OYUNCULARIN YER ALDIKLARI PROJEDEN ÇIKARILMASINA ŞAHİT OLMADIM'

Oyuncu Serenay Sarıkaya'nın Savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Sarıkaya ifadesinde menajer Ayşe Barım'ı yaklaşık 10 yıldır tanıdığını söyleyerek, "Kendisiyle uzun süredir tanışıyor olmamız sebebiyle arkadaşlığımız da mevcuttur. Benim Ayşe Barım'ın firmasıyla hali hazırda devam eden bir sözleşmem bulunmamaktadır. Yapım şirketleri tarafından hazırlanan projenin ardından ilgili yapım şirketinin, Ayşe Barım'ın yetkilisi olduğu şirketle iletişime geçerek benim söz konusu projede yer almamı talep etmeleri halinde yapım şirketiyle sözleşme görüşmelerini benim adıma söz konusu şirket yürütmektedir. Eğer yapım şirketiyle aramızda bir sözleşme tanzim edilir ve bir projeye başlanılırsa projenin devamı sırasında yaptığım iş karşılığında ödenecek olan tutar ilgili yapım şirketi tarafından doğrudan benim hesabıma gönderilmektedir ancak film ve dizi dışında yer aldığımız bazı reklam projelerinde yapmış olduğum iş karşılığında ödenecek tutar önce menajerlik şirketine havale edilir, yapım şirketi kendi komisyonu ve diğer giderleri aldıktan sonra benim hak ettiğim tutarı bana gönderirler. Bana sorduğunuz şekilde Ayşe Barım'ı kendisine bağlı olarak çalışmayan oyuncuların yer aldıkları projeden çıkarılmasına ve sözleşmelerinin iptaline neden olduğuna şahit olmadım." dedi.

'AYŞE BARIM TARAFINDAN BANA KARŞI YÖNLENDİRME YOKTUR'

Serenay Sarıkaya ifadesinin devamında, "Mert Demir'i yaklaşık 1 buçuk yıldır tanırım ve kendisiyle devam eden duygusal bir birlikteliğimiz mevcuttur. İddia edildiği şekilde Mert Demir'in kariyerinin başarılı bir şekilde devam etmesi adına kendisiyle duygusal birliktelik yaşıyormuş gibi gözükmem hususunda Ayşe Barım tarafından bana karşı bir telkin, yönlendirme veya zorlama eylemi söz konusu değildir. Bu birliktelik karşılıklı olarak tamamen kendi hür irademizle devam etmektedir. Ayşe Barım'ın iddia edildiği gibi ünlü bir iş adamından 5 milyon Euro aldığına dair bir bilgim ve duyumum söz konusu olmamıştır. Ayşe Barım, başkalarının mağdur edilmesini isteyecek, kendi menfaatleri için sözleşmeleri iptal edilmesine tevessül edecek birisi değildir. Bildiklerim ve anlatacaklarım bu kadardır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Serenay Sarıkaya'nın Ayşe Barım ile İlgili İfadesi Ortaya Çıktı - Son Dakika

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