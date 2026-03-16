Serhat'ın Acısı: Baba Adalet Arıyor

16.03.2026 13:24
Bursa'da çöp kamyonunun altında kalarak ölen 3,5 yaşındaki Serhat Aydoğdu'nun babası adalet talep etti.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde çöp kamyonetinin altında kalarak hayatını kaybeden 3,5 yaşındaki Serhat Aydoğdu'nun babası Önder Aydoğdu, "Devletime güveniyorum, savcılara güveniyorum. Kimin ihmali varsa, kimin sorumsuzluğu varsa bedelini devletim ödetecek." dedi.

Mudanya Sahil Yolu'nda 13 Mart'ta Bursa Büyükşehir Belediyesine ait çöp kamyonetinin altında kalarak yaşamını yitiren Serhat Aydoğdu'nun babası Önder Aydoğdu, gazetecilere olay gününü anlattı.

Eşiyle Mudanya Kaymakamlığının önünde buluşmak üzere sözleştiklerini, Serhat'ın da eşiyle birlikte olduğunu belirten Aydoğdu, şöyle devam etti:

"Motosikletle Kaymakamlığın önüne geldiğimde hanımın çığlığını duydum. O arabanın hareket halinde olduğunu da gördüm. Tam çaprazında motosikleti yere atarak hanımın yanına koştum. 'Ne oldu' dedim. Oğlum kanlar içinde yerdeydi. Ben oğlumun ölüsünü orada gördüm."

Aydoğdu, olaydan sonra belediyeden kendilerine ulaşılmadığını iddia ederek, "3 gündür ne arayan var, ne soran. Ne hastaneye geldiler ne de evime herhangi bir ziyarette bulundular. Boğazım düğüm düğüm. Nasıl anlatacağımı, ne diyeceğimi bilmiyorum." diye konuştu.

Adalet arayışını sonuna kadar sürdüreceğini belirten Aydoğdu, "10-20 yıl değil, müebbet istiyorum. Benim canım yanıyor." dedi.

Aydoğdu, sahilin çocuklar ve ailelerin güvenle dolaşması gereken yerler olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Geride kalan üç evladım var. Bu acıyla ben nasıl sahip çıkacağım onlara? Ben aileme nasıl bakacağım? Artık konuşmaya dermanım yok. Devletime güveniyorum, savcılara güveniyorum. Kimin ihmali varsa, kimin sorumsuzluğu varsa bedelini devletim ödetecek."

Olay

Mudanya Sahil Yolu'nda 13 Mart'ta 3,5 yaşındaki Serhat Aydoğdu, Bursa Büyükşehir Belediyesine ait Taner B. yönetimindeki çöp kamyonetinin altında kalmıştı. Ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Süleyman A, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Gözaltına alınan kamyonet şoförü Taner B, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Çifte cinayetten önce feci şekilde darp edilme anları ortaya çıktı Çifte cinayetten önce feci şekilde darp edilme anları ortaya çıktı
Irak Petrol Bakanlığı: IKBY, Ceyhan üzerinden petrol ihracatının yeniden başlamasını reddetti Irak Petrol Bakanlığı: IKBY, Ceyhan üzerinden petrol ihracatının yeniden başlamasını reddetti
İçişleri Bakanlığı: 72 suçlu yakalanarak ülkemize getirildi İçişleri Bakanlığı: 72 suçlu yakalanarak ülkemize getirildi
Türk polisi yaptığı hareketle gönülleri fethetti Türk polisi yaptığı hareketle gönülleri fethetti
UEFA’dan şok karar Dev final iptal oldu UEFA'dan şok karar! Dev final iptal oldu
Hırsızlık için çıktığı elektrik direği sonu oldu Hırsızlık için çıktığı elektrik direği sonu oldu

13:21
Galatasaray Napoli’den Osimhen’in intikamını çok fena alacak
Galatasaray Napoli'den Osimhen'in intikamını çok fena alacak
13:18
Korkulan oldu 36. Tümen baskınlar düzenlemeye başladı
Korkulan oldu! 36. Tümen baskınlar düzenlemeye başladı
13:01
İsrail ordusu İran’daki 3 şehre eş zamanlı saldırı başlattı
İsrail ordusu İran'daki 3 şehre eş zamanlı saldırı başlattı
12:09
Antalya’da kaymakamlık binasında silah sesleri Özel harekat devrede
Antalya'da kaymakamlık binasında silah sesleri! Özel harekat devrede
12:08
Cenazesinde ilk kez anlatıldı İlber Ortaylı’dan Yunan akademisyene tarihi ayar
Cenazesinde ilk kez anlatıldı! İlber Ortaylı'dan Yunan akademisyene tarihi ayar
11:53
Netanyahu öldü mü Kafedeki görüntülerle ilgili gündem yaratacak gerçek
Netanyahu öldü mü? Kafedeki görüntülerle ilgili gündem yaratacak gerçek
