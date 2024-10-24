Serik'te Bayrak Temalı Sergi

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Serik'te ana okulu öğrencileri, bayrak temalı resim ve elişi sergisi açtı.

Serik Mustafa Nazmi Güven Anaokulu öğrencilerince 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Serik Kaymakamlığında düzenlenen serginin açılışını Serik Belediye Başkan vekili Mehmet Balık, İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz yaptı.

Etkinlikte, okul öğretmenleri rehberliğinde öğrenciler tarafından hazırlanan bayrak temalı 100'e yakın resim ve el işi ürünler sergilendi. materyaller kullanarak yapılan 100'e yakın resim ve el işleri sergilendi.

Okul müdürü Feza Yağcı, serginin amacının öğrencilerde milli şuuru oluşturmak, vatan ve bayrak sevgisini aşılamak olduğunu belirtti.