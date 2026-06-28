Serik'te Minibüsle Çarpışan Mobilet Sürücüsü Ağır Yaralandı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde minibüs ile çarpışan mobiletin sürücüsü Nurullah Ergen (58), ağır yaralandı.

Kaza, Serik- Manavgat D-400 kara yolunda meydana geldi. Nurullah Ergen yönetimindeki mobilet ile K.K. idaresindeki AFAD'a ait 07 CDM 303 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan mobilet sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Ergen, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından Antalya'daki bir hastaneye sevk edilen Nurullah Ergen'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan kaza anı, yolda seyreden başka bir araçtaki kameraya kaydedildi.