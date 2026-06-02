Serik'te Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüsler Çarpıştı

02.06.2026 08:53
Antalya'nın Serik ilçesinde tarım işçilerini taşıyan iki minibüs çarpıştı, 5 kadın işçi yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde tarım işçilerini taşıyan 2 minibüsün çarpışması sonucu yabancı uyruklu 5 kadın işçi yaralandı.

Kökez Mahallesi 5109 Sokak'ta Abut A. idaresindeki 27 AHF 686 plakalı minibüs ile Mustafa D. idaresindeki 63 AJP 310 plakalı minibüs çarpıştı.

Kazanın etkisi ile sürüklenen 63 AJP 310 plakalı minibüs yol kenarında bulunan tek katlı evin duvarına çarparak durdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada henüz kimlikleri tespit edilemeyen yabancı uyruklu 5 kadın tarım işçisi yaralandı.

Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza sonrası sürücülerden Abut A'nın aracını olay yerinde bırakarak kaçtığı ve yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Antalya, Güncel, Yaşam, Tarım, Kaza, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
