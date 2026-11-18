Sermaye piyasası soruşturmasında 7 şüpheli tutuklandı ve 10 kişi serbest bırakıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 17 kişi adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklandı, 10 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 17 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 10 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 17 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
8 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ
Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden 8'i tutuklama talebiyle, 9 kişi adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden Ali Güngör, Harun Yıldırım, Mete Yüksel, Murat Türkel, Serhat Başkurt, Serdar Gürsoy ve Kerem Muçe tutuklanırken, 10 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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