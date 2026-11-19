Sermaye piyasası soruşturmasında 7 şüpheli İstanbul Adalet Sarayı'na gönderildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na gönderildi. Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülüyor.
Sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; gözaltına alınan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Kaynak: DHA
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