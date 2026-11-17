Sermaye piyasası soruşturmasında gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye gönderildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen sermaye piyasası soruşturmasında gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin İstanbul Adalet Sarayı'na gönderilmesiyle soruşturma süreci sürüyor.
SERMAYE piyasası işlemlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheli, İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Kaynak: DHA
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