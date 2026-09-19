Sermaye piyasası soruşturmasında Tera ve Pusula'dan 5 yönetici gözaltına alındı - Son Dakika
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Sermaye piyasası soruşturmasında Tera ve Pusula'dan 5 yönetici gözaltına alındı

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Sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul'da Tera Yatırım Holding ve Pusula Holding yöneticileri dahil 5 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri Mali Şube Müdürlüğünde devam ediyor.

İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında adli işlemler sürüyor.

Soruşturmalar kapsamında, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu üyeleri Emre Alkın, Kerem Alkın ve Alper Öztürk ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gözaltına alındı.

Zanlıların işlemlerinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğünde sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
Tera Yatırımİstanbul3. SayfaFinansGüncelSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Sermaye piyasası soruşturmasında Tera ve Pusula'dan 5 yönetici gözaltına alındı - Son Dakika
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