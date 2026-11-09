SETA Direktörü Ayvaz, Merz'e yüzde 87'lik memnuniyetsizliği reform güvenine yordu

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Berlin Araştırma Direktörü M. Erkut Ayvaz, Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz'e yönelik halk desteğinin anketlerde oldukça gerilemesinin temelinde Merz'in koalisyon ortaklarıyla reform gündemini hayata geçirebileceğine ilişkin halka güven verememesinin yattığını, bunun partiyi ve koalisyonu zorladığını söyledi.

Almanya'da Forsa şirketinin RTL/ntv özel televizyon kanalı için 27 Ekim-2 Kasım'da 2 bin 500 katılımcıyla yaptığı "Trendbarometer???????" anketinde, "Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in şimdiye kadar yaptığı çalışmalarından memnun musunuz?" sorusuna katılımcıların yüzde 87'si "hayır", sadece yüzde 11'i "evet" yanıtını verdi.

Ankette, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin taraftarlarının yüzde 60'ı da Başbakanın çalışmalarından memnun olmadığını ifade etti. Koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Partinin (SPD) taraftarlarının ise yüzde 88'i Başbakan Merz'in çalışmalarından memnun olmadığını bildirdi.

Alman kamu yayıncısı ARD'nin 28-30 Eylül'de 1303 katılımcıyla yaptığı "DeutschlandTrend" adlı ankette de Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in çalışmalarından "çok memnunum/memnunum" diyenlerin oranı sadece yüzde 10 olmuştu.

Bu oranın, 1997'den bu yana "DeutschlandTrend" anketinde bir Başbakan için kaydedilen en düşük oran olduğu belirtildi.

Merz'in çalışmalarından "az veya hiç memnun değilim" diyenlerin oranı ise yüzde 88 olarak kaydedildi.

En son Insa şirketinin 5-6 Kasım'da 1004 katılımcıyla yaptığı ankette "Kişisel durumum, CDU/CSU-SPD hükümeti döneminde kötüleşti" diyenlerin oranı yüzde 60 oldu. Katılımcıların sadece yüzde 6'sı durumunun iyileştiğini belirtti.

SETA Berlin Araştırma Direktörü Ayvaz, Başbakan Merz'in kamuoyu desteğini kaybetme nedenlerine ve ülkedeki CDU/CSU-SPD koalisyon hükümetinin geleceğine ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Ayvaz, eylülde ülkenin doğusundaki Saksonya-Anhalt, Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinde seçimlerin yapıldığına işaret ederek, bu seçimlerden çıkan sonuçların federal düzeydeki siyaseti önemli ölçüde etkilediğini, özellikle Hristiyan Demokrat Birlik Partisinin (CDU) Saksonya-Anhalt'ta Almanya için Alternatif Partisi (AfD) karşısında aldığı mağlubiyetin ve Mecklenburg-Vorpommern'de ilk kez meclise girememesinin partiyi ciddi bir krize soktuğunu anlattı.

CDU içerisindeki hoşnutsuzluğun hükümetin diğer ortağı SPD'ye de sirayet ettiğini belirten Ayvaz, SPD Eş Başkanı ve Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Baerbel Bas'ın görevlerinden istifa ettiğini anımsattı.

Ayvaz, "Burada istikrarsızlığın, koalisyon içerisindeki parti bölünmüşlüğünün ve partilerin farklı yön arayışlarının ortaya çıkması koalisyondaki huzursuzluğu ve kırılganlığı da gün yüzüne çıkardı." dedi.

Merz'in toplumdaki destek oranlarının göreve geldiği Mayıs 2025'ten itibaren dibe vurmasının hükümete yönelik hoşnutsuzluğu da beraberinde getirdiğini kaydeden Ayvaz, "Merz'in bir türlü toplumdaki beklentileri karşılamadığı, toplumla iyi bir iletişim stratejisi uygulayamadığı ve aynı şekilde kendi koalisyon ortaklarıyla da doğru bir reform ajandasını hayata geçirebilecek güveni vermediği görüntüsü, partisini ve koalisyonu zorluyor." ifadesini kullandı.

Ayvaz, bununla birlikte koalisyonda üzerinde anlaşma sağlanan reformların daha sonra revize edilmek istenmesinin de CDU'nun ve koalisyon hükümetinin inandırıcılığını sorgulanır hale getirdiğine değindi.

SETA Berlin Araştırma Direktörü Ayvaz, dış politikada da ilk başta hedeflenen daha aktif ve daha görünür politikanın aksine Almanya'nın dış politikada attığı bazı somut adımlara rağmen arzulanan dinamizmi yakalayamadığını kaydetti.

Ayvaz, 2027'nin ilk aylarında başka eyaletlerde de seçimlerin yapılacağına işaret ederek, "Buradaki seçimler sonrasında Başbakan'ın koalisyondaki konumu da daha sorgulanır hale gelebilir." diye konuştu.

İç politikada yaşanan tartışmaların ve Merz'in toplumdaki desteğini kaybetmesinin koalisyon hükümetinin düşmesine neden olup olmayacağına ilişkin soruyu yanıtlayan Ayvaz, Başbakan'ın hükümetin dört yıllığına görev yapmak üzere kurulduğunu sıkça ifade ettiğini anımsatarak, şunları söyledi:

"Şansölye de bunu kendisine yöneltilen eleştirilere karşı bir argüman olarak öne çıkarmaya çalışıyor. Fakat anketlerde de görüldüğü üzere Merz'in toplum nezdinde bir desteği artık pek mevcut değil. Partisi içerisinde de çeşitli eleştiriler var, hatta kendisine yönelik destek oranları gerilemiş durumda."

Ayvaz, aynı şekilde CDU içinde alternatif şansölye isimlerinin dahi gündeme getirildiğini belirtti.

Merz'in meclisten güvenoyu isteyip istememesi gerektiğine ilişkin soruların da artık sıkça tartışıldığını hatırlatan Ayvaz, "Artık koalisyonun üç yıl daha görevde kalıp kalmayacağı değil, Merz'in ne zaman güvenoyu talebinde bulunacağı veya yeni bir şansölyenin seçilip seçilmeyeceği tartışmaları daha ön planda." dedi.

Ayvaz, bu bağlamda Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst ve Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder'in isimlerinin Merz'in yerine geçebilecek olası senaryolarda anıldığını aktardı.

Alman hükümetinin geleceği açısından önemli başlıklardan birinin Merz'in hayata geçirmek istediği reformların akıbeti olduğuna değinen Ayvaz, "Önümüzdeki aylarda (Merz'in) arzu ettiği, örneğin emeklilik reformu, vergi reformu ve bu gibi hususlarda bir başarı sağlayamazsa koalisyonun da ciddi anlamda tehlikeye girebileceğini söyleyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.