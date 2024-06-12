SETEM'in düzenlediği senaryo yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu

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Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM), Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü desteği ile gerçekleştirilen "Benim Eserim 5" senaryo yarışmasının ödülleri takdim edildi.

SETEM'den yapılan açıklamaya göre, yarışmanın ödül töreni, Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Dinçer Batırbek'in "Merasim" senaryosuyla birinci, Aykut Topçu'nun "Denge" ile ikinci, Melodi Holago'nun "İlk Sayfa" ile üçüncü olduğu yarışmaya 148 senaryo başvurusu yapıldı.

Törene SETEM Başkanı ve yönetmen Mehmet Güleryüz, Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süleyman İrvan, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Esennur Sirer ve ödül kazananlar ile öğretim üyeleri katıldı.