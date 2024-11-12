Sevda Yüzünden Ölüm - Son Dakika
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Sevda Yüzünden Ölüm

Sevda Yüzünden Ölüm

Eşi Elif Bal'ı öldüren Kahraman Bal, sosyal medyada anlamlı bir paylaşımda bulundu.

12.11.2024 13:10
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'SEVDA YÜZÜNDEN ÖLMEK DE AYIP DEĞİL' PAYLAŞIMI

Nizip Devlet Hastanesi'nde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan eşi Elif Bal'ı başından tabancayla vurup öldürdükten sonra kendi yaşamına son veren Kahraman Bal'ın, dün gece sosyal medya hesabından; Nazım Hikmet'in 'Tahir ile Zühre Meselesi' şiirinden, 'Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil' dizelerini paylaştığı görüldü. Çiftin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kaynak: DHA

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