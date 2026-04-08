Seydikemer\'de Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Dünya Sağlık Günü dolayısıyla sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş yapıldı.

Cumhuriyet Mahallesi 1. Etap yürüyüş yolunda düzenlenen etkinliğe, Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli, Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Yürüyüşte "Harekette bereket vardır" sloganıyla hareketli yaşamın teşvik edilmesi gerektiği vurgulandı.

Kaymakam Dilekli gazetecilere, etkinlikle vatandaşları sağlıklı yaşama teşvik etmeyi amaçladıklarını kaydetti. Seydikemer'in doğası, havası ve tarihiyle önemli bir kent olduğunu ifade eden Dilekli, sağlıklı ve stressiz bir yaşam için spor ve sanatsal faaliyetlere daha fazla önem verilmesi gerektiğini vurguladı.

Belediye Başkanı Akdenizli ise sporun ve hareketli yaşamın önemine değinerek, belediye olarak vatandaşların daha aktif yaşam sürmesi için spor alanları ve çeşitli organizasyonlar gerçekleştirdiklerini kaydetti.