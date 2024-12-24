Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi.
Karaköy Mahallesi'nde, Hayriye A'ya (51) ait tek katlı evde yangın çıktı. Alevlerin büyümesi üzerine, evde bulunan Hayriye A, 3 yaşındaki torunuyla dışarı çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Seydikemer'de Yangın: Ev Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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