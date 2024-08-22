Seydişehir Belediyesi Personeline İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi Verildi - Son Dakika
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Seydişehir Belediyesi Personeline İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi Verildi

Seydişehir Belediyesi Personeline İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi Verildi

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, belediye tarafından çalışan personele iş sağlığı güvenliği konulu eğitim verildi. Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, çalışanlara yaptığı konuşmada emeğin önemine vurgu yaparak, güvenli çalışma ortamının sağlanması için gereken çalışmaların yapıldığını belirtti. Eğitimde işçi sağlığı güvenliği prensipleri, iş kazalarını önleme yöntemleri ve yasal haklar konuları anlatıldı.

22.08.2024 12:18
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde, belediye tarafından bünyesinde çalışan personele "İş Sağlığı Güvenliği" konulu eğitim verildi.

Belediye Düğün Salonu'ndaki eğitim öncesi çalışanlara bir konuşma yapan Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, "Emek bizim için her şeyden değerlidir." dedi.

"Sizlerle bu şehri güzelleştirecek, çocuklarımıza güzel yarınlar bırakacağız" diyen Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, şöyle devam etti:

"Bu yola beraber çıktık. Sizlerin çalışma ortamınızın konforu, güvenliği bizler için önemli. Bizler bunun için elimizden geleni yapmaya hazırız. Bu kapsamda iş sağlığı ve güvenliği kanunun gerektirdiği gibi sağlık taramaları acil durum planları eğitim gibi çalışmalarımızı sizlerle birlikte gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmaları sizlerin sağlığı ve güvenliği için yapıyoruz. Sizden de kurallara uygun dikkatli ve özenli çalışmanızı iş sağlığı güvenliği kurallarına eksiksiz uymanızı bekliyorum."

Katılan personele, işçi sağlığı güvenliği prensipleri, genel iş güvenliği, iş kazasını önleme yöntemleri, koruyucu malzeme kullanımı ve çalışanların yasal hak ve sorumlulukları ile 6331,4857 sayılı kanunlar, güvenlik ve sağlık işaretleri, yangın, iş yerindeki tehlikeler, meslek hastalıklarının sebepleri, hastalıktan korunma prensipleri, korunma tekniklerinin uygulanması, ilk yardım ve mesleki yeterlilik konuları anlatıldı.

Kaynak: AA

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