Seydişehir'de Borç Kavgası: Cinayet Davası Başladı - Son Dakika
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Seydişehir'de Borç Kavgası: Cinayet Davası Başladı

24.06.2025 12:32
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Seydişehir'de borç nedeniyle husumetli olduğu iş insanını öldüren sanığın davası başladı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde borç meselesinden husumetli olduğu iş insanını silahla öldürdüğü ileri sürülen sanığın yargılanmasına başlandı.

Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık M.K., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları ve müşteki Dursun, Nuray ile Samiye Çelmeli salonda hazır bulundu.

Söz verilen sanık, dinlenme tesisinin borçları için çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bayram Çelmeli ailesiyle tesise gelmiş, beni çağırdılar. Küfürlü konuşmaya başladı. Kardeşi ve kendisi tüfekle bana ateş etti, tüfek patlamadı. Eşyamı topladım, çıktım. Sonra telefonla aradım, küfrü etti. Tekrar çağırdılar, yanlarına gittim. Çantasında silahı vardı, çıkaramadı. Ayağına birkaç el ateş ettim. Kardeşi Ramazan'a, 'Sen git.' dedim, halen küfrediyordu, arabaya oturdu, çantasından silahını çıkardı. Alkollüydüm. O sırada iki üç el daha ateş ettim ve oradan ayrıldım. Öldürme amacım yoktu."

Bayram Çelmeli'nin yakınları ise sanıktan şikayetçi olduklarını ve cezalandırılmasını istediklerini bildirdi.

Mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Bayram Çelmeli (49), 26 Ekim 2024'te Seydişehir- Antalya kara yolu Madenli Mahallesi yakınlarında aracıyla seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanmış, kaldırıldığı Seydişehir Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Kaçan M.K, jandarma ekiplerince yakalanmış, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Davanın iddianemesinde sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapsi isteniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Seydişehir'de Borç Kavgası: Cinayet Davası Başladı - Son Dakika

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