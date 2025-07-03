Seydişehir'de Hafızlık İcazet Töreni

Seydişehir Müftülüğü'ne bağlı Kur'an Kurslarında eğitimlerini tamamlayan 46 öğrenci için hafızlık icazet töreni düzenlendi.

Seydişehir Millet Bahçesi Salonu'ndaki tören İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Diyanet İşleri Başkanlığı İhtisas ve Mesleki Eğitim Daire Başkanı Eşref Görgülü, hafızlığın önemine değinerek, Kur'an-ı Kerim'in insan hayatındaki yerine ve önemine değindi.

Kur'an-ı Kerim'i okumanın büyük bir şeref olduğunu kaydeden İlçe Müftüsü Adem Bebek, "Kur'an-ı Kerim'i kıraat etmeyi, ezberlemeyi kendilerine bir şeref biçen Müslümanlar arasında bu amel, ibadet büyük bir ilgiye mazhar olmuştur." dedi.

Müftü Bebek, hafızlıklarını tamamlayan öğrencileri ve kurs öğretmenlerini tebrik etti.

Konuşmalarının ardından eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilere, hafızlık belgeleri verildi.

Törene, Diyanet İşleri Başkanlığı İhtisas ve Mesleki Eğitim Daire Başkanı Eşref Görgülü, Belediye Başkan Yardımcısı Abdulkadir Güler, İlçe Müftüsü Adem Bebek, kurum amirleri ile hafızların aileleri de katıldı.