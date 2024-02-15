Seydişehir'de Her Yaş Grubuna Kur'an Kursları Devam Ediyor - Son Dakika
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Seydişehir'de Her Yaş Grubuna Kur'an Kursları Devam Ediyor

Seydişehir\'de Her Yaş Grubuna Kur\'an Kursları Devam Ediyor

Seydişehir'de Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından camilerde başlatılan her yaş gurubuna Kur'an-ı Kerim kursları devam ediyor. Seydişehir Küpe Diyanet Gençlik Merkezi ve Marangozlar Sanayi Camisi'nde pazartesi, salı ve çarşamba günleri vatandaşlara eğitim veriliyor. Eğitimlerde Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmenin yanı sıra itikat, ibadet, siyer ve ahlak gibi dini konular da öğretiliyor.

15.02.2024 15:43  Güncelleme: 15:44
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Seydişehir'de Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından camilerde başlatılan her yaş gurubuna Kur'an-ı Kerim kursları devam ediyor.

Camilerde Kur'an Öğretimi Programı dahilinde Seydişehir Küpe Diyanet Gençlik Merkezi'nde ve Marangozlar Sanayi Camisinde pazartesi, salı ve çarşamba günleri vatandaşlara eğitim veriliyor.

Küpe Cami İmam-Hatibi Ekrem Ceyhun Dinmez tarafından verilen eğitimlerde vatandaşlara Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenirken ayrıca itikat, ibadet, siyer ve ahlak gibi dini konularda da bilgi sahibi oluyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Seydişehir'de Her Yaş Grubuna Kur'an Kursları Devam Ediyor - Son Dakika
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