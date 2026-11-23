Seydişehir İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, kurumlar arası iş birliği kapsamında Seydişehir Asım Cengiz Huzurevi sakinlerine kitap desteğinde bulundu.

Seydişehir Kaymakamı Kadir Akın Gözel, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Saniye Sevindik, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerife Yurdagül Kumcu, akademisyenler, öğrenciler, Seydişehir Kızılay temsilcileri ve müftülük manevi danışmanları Huzurevi'nde bir araya geldi.

Program kapsamında, akademisyenler ve öğrenciler tarafından toplanan kitaplar huzurevine bağışlandı.

Burada kalan yaşlıların faydalanabileceği bir kütüphanenin oluşturulmasına katkı sağlandı.

Kitap bağışının ardından protokol üyeleri ve huzurevi sakinleri bocce oynadı, sohbet etti.