Seydişehir'de İş Yerinde Yangın

Konya'nın Seydişehir ilçesinde iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Anabağlar Mahallesi Eski Demirciler Sanayi'nde yangın tüpü dolabı üretilen imalathanede yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Söndürülen ve sobadan çıktığı belirlenen yangın, hasara yol açtı.
