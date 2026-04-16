Seydişehir'de İzinsiz Balık Ağına Geçit Yok

Konya'nın Seydişehir ilçesindeki Suğla Gölü'nde izinsiz serilen balık ağları toplandı.
Seydişehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Suğla Gölü'nde gerçekleştirdikleri denetimlerle 800 metre uzunluğundaki balıkçı ağı ele geçirdi.
Ele geçirilen ağlar imha edilirken, izinsiz yakalanan balıklar suya bırakıldı.
Suğla Gölü'nde ekolojik dengenin korunması için denetimlerin süreceği kaydedildi.
