Seydişehir'de Kış Tedbirleri Toplantısı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kış tedbirleri toplantısı yapıldı.
Seydişehir Kaymakamı Cevdet Bakkal Başkanlığında, Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, ilgili kurum amirlerinin ve sorumlu personelin katılımıyla kış tedbirleri görüşüldü.
Bakkal, gazetecilere, yoğun kar yağışı, buzlanma, sel gibi olumsuz hava şartlarında vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla alınacak önlemleri görüştüklerini söyledi.
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