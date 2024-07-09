Seydişehir'de Spor Toto Muaythai Süper Ligi 1. Ayak Müsabakaları Başlıyor

Güncel

Spor Toto Muaythai Süper Ligi 1. Ayak Müsabakaları Seydişehir'de yapılacak.

Türkiye Muaythai Federasyonu ve Seydişehir Belediyesi işbirliğiyle Belediye Meydanında düzenlenecek farklı illerden 80'e yakın sporcunun katılacağı müsabakalar, 20 Temmuz Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak, müsabakalar Sports TV'den canlı yayınlanacak.

Daha önce birçok müsabakada Seydişehir'i temsil eden Seydişehir Belediyesi Sanayi Spor Kulübünü sporcusu Erhan Topçu, müsabakalarda Seydişehir'i temsil edecek.

Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Seydişehir'de kültür ve sosyal etkinlikler kapsamında çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Spora ve sporcuya büyük önem veriyoruz. Belediye Sanayi Spor Kulübümüz bünyesinde 2 binden fazla lisanslı sporcumuz bulunuyor. 12 branşta eğitim verdiğimiz kulübümüzde muaythai branşında Erhan Topçu, ulusal müsabakalarda adından söz ettirerek ilçemizi gururla temsil ediyor. 20 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan organizasyonda mücadele edecek olan başta evladımız Erhan Topçu olmak üzere tüm sporcularımıza başarılar diliyorum." diye konuştu.