Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir çift ile oğulları yaralandı.
Kızılcalar Mahallesi Metehan Caddesi'nde Hüseyin I. idaresindeki 42 VL 528 plakalı otomobil ile Ramazan Ö. yönetimindeki 42 DFT 72 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, sürücü Hüseyin I. ile eşi Makbule ve oğulları Yiğit Asaf I. (4) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Seydişehir'de Trafik Kazası: Aile Yaralandı - Son Dakika
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