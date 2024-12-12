Seydişehir Hastanesi\'nde İş Sağlığı Eğitimi

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Seydişehir Devlet Hastanesi bünyesinde staj yapan Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri ve göreve yeni başlayan personele İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi düzenlendi.

Eğitim kapsamında, katılımcılara iş sağlığı ve güvenliğinin temel ilkeleri, Genel ve Teknik Konular İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Abdullah Uslu tarafından anlatılırken personelin günlük çalışma hayatındaki güvenlik bilincini artırmayı ve olası risklere karşı hazırlıklı olmasını sağlamak amacı taşıdığı ifade edildi.

Ayrıca Seydişehir Devlet Hastanesi İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi çalışanları Süleyman Hoşaf ve Kadriye Sert tarafından Sağlık konularında bilgiler aktarıldı.