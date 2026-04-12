Şeyh Halid'in Çin Ziyareti

BEİJİNG, 12 Nisan (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Halid bin Muhammed bin Zayid Al Nahyan, 12-14 Nisan tarihleri arasında Çin'i ziyaret edecek.
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü pazar günü yaptığı açıklamada, Al Nahyan'ın ziyaretinin Çin Başbakanı Li Qiang'ın daveti üzerine yapılacağını belirtti.
