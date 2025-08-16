Şeyh Şüceaddin Camisi Restorasyonu Devam Ediyor - Son Dakika
Şeyh Şüceaddin Camisi Restorasyonu Devam Ediyor

16.08.2025 10:11
Edirne'de Şeyh Şüceaddin Camisi'nin restorasyon çalışmaları hızla sürüyor, yapının çevresi düzenleniyor.

Edirne'de bugüne sadece minaresinin yıkılmamış kısmı ulaşan Şeyh Şüceaddin Camisi'nin restorasyonu devam ediyor.

Restorasyon ekipleri, geçen yıl kasım ayında başladıkları çalışma kapsamında Tunca Nehri yakınında bulunan yapının toprak altında kalan bölümlerinin gün yüzüne çıkarılması için kazı çalışması gerçekleştirdi.

Kazı çalışmalarının ardından ekipler, çevre duvarlarının yapımına başlarken yarısı yıkık minarenin tamamlanması için iskele kurdu.

Tamamen yıkılmış olan caminin nehre yakın olması nedeniyle taş yerine çelik konstrüksiyon kullanılarak yapılması kararlaştırıldı. Bu bölümde de çalışmalar devam ediyor.

Vali Yunus Sezer, gazetecilere, kentteki tarihi ve kültürel yapıların ayağa kaldırılması için başlatılan çalışmaların hızla sürdüğünü söyledi.

Şeyh Şüceaddin'in Anadolu alperenlerinden önemli bir şahsiyet olduğunu belirten Sezer, "Şeyh Şüceaddin, 2. Murat döneminde yaşamış önemli bir insan. Kabri Eskişehir'de, makamı Edirne'de olan bir zat." dedi.

Sezer, kentte herkesin "yarım minareli cami" olarak bildiği tarihi yapıyı çevre düzenlemesiyle birlikte ihya ettiklerini dile getirdi.

Şeyh Şüceaddin adına yaptırılan yapının geleceğe taşınacağını anlatan Sezer, şunları kaydetti:

"Nehir tabanına çok yakın olduğu için kazı çalışmalarından sonra bir proje değişikliğine gidildi. Taş yapı yerine çelik konstrüksiyon olarak yapılacak. Bilim kurulunun kararıyla bir değişiklik yapıldı. Mescidin yapımı, yarım kalan minarenin tamamlanması ve Şeyh Şüceaddin'in makamı ve çeşmenin yapımıyla burayı bir külliye haline getireceğiz. Çok güzel bir tarihi yapı olacak. Çevre düzenlemesini de yapacağız. Bu sene sonuna kadar inşallah burasını tamamlayıp açılışını yapacağız."

Kaynak: AA

