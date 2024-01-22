 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Seyyar Satıcı, İstanbul'da Vapurdan Düşen Yolcuyu Kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi

Seyyar Satıcı, İstanbul'da Vapurdan Düşen Yolcuyu Kurtardı

İstanbul Karaköy açıklarında hareket halinde olan bir vapurdan düşen yolcu, denize atlayan bir seyyar satıcı tarafından kurtarıldı. Seyyar satıcı, çevredeki insanların attığı can simidi yardımıyla yüzme bilmeyen yolcuyu kıyıya çıkardı. Olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve görüntülerde yolcunun seyyar satıcı tarafından kurtarılarak denizden çıkarılması yer alıyor.

22.01.2024 - 09:15,
Abone Ol

Karaköy açıklarında seyir halinde bulunan bir vapurda seyahat eden yolcu denize düştü. Çevredeki seyyar satıcı, olayı fark edip denize atlayarak yüzme bilmediği öğrenilen yolcuyu kurtardı.

Vapurdaki yolcunun denize düştüğünü fark eden midye satıcısı, denize atladı. Çevredekilerin attığı can simidinden de yararlanan midye satıcısı yolcunun kıyıya çıkmasını sağladı.

Olayla ilgili görüntülerin ortaya çıkmasıyla büyük bir faciadan dönüldüğü fark edildi. Söz konusu görüntülerde, denizde kurtarılmayı bekleyen yolcunun, seyyar satıcını yardımıyla kıyıya çekilmesi görülüyor.

Seyyar Satıcı, İstanbul\'da Vapurdan Düşen Yolcuyu Kurtardı
Kaynak: AA
YORUMLAR

İstanbul, Karaköy, Kurtarma, İstanbul, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seyyar Satıcı, İstanbul'da Vapurdan Düşen Yolcuyu Kurtardı - Son Dakika


09:58
Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlere karşılık verildi, 14 terörist etkisiz hale getirildi Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlere karşılık verildi, 14 terörist etkisiz hale getirildi
09:50
Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu
09:41
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek
09:33
Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı
09:26
Erzurum'da trafikte yol verme tartışması: Polis memuruna saldıran şahıs gözaltına alındı Erzurum'da trafikte yol verme tartışması: Polis memuruna saldıran şahıs gözaltına alındı
09:14
Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak
09:09
İstanbul serbest piyasada dolar ve euro yükseldi İstanbul serbest piyasada dolar ve euro yükseldi
09:06
Güzel oyuncu Müge Boz, ikinci kez anne oluyor Güzel oyuncu Müge Boz, ikinci kez anne oluyor

Son Dakika
09:58 Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlere karşılık verildi, 14 terörist etkisiz hale getirildi
09:50 Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu
09:41 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek
09:33 Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı
09:26 Erzurum'da trafikte yol verme tartışması: Polis memuruna saldıran şahıs gözaltına alındı
09:14 Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak
09:15 Seyyar Satıcı, İstanbul'da Vapurdan Düşen Yolcuyu Kurtardı
09:06 Güzel oyuncu Müge Boz, ikinci kez anne oluyor
08:51 İsrail basını yazdı: Türkiye, Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor
08:34 Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 10:17:27. #1.12#
SON DAKİKA: Seyyar Satıcı, İstanbul'da Vapurdan Düşen Yolcuyu Kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement