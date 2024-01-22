Seyyar Satıcı, İstanbul\'da Vapurdan Düşen Yolcuyu Kurtardı

Karaköy açıklarında seyir halinde bulunan bir vapurda seyahat eden yolcu denize düştü. Çevredeki seyyar satıcı, olayı fark edip denize atlayarak yüzme bilmediği öğrenilen yolcuyu kurtardı.
Vapurdaki yolcunun denize düştüğünü fark eden midye satıcısı, denize atladı. Çevredekilerin attığı can simidinden de yararlanan midye satıcısı yolcunun kıyıya çıkmasını sağladı.
Olayla ilgili görüntülerin ortaya çıkmasıyla büyük bir faciadan dönüldüğü fark edildi. Söz konusu görüntülerde, denizde kurtarılmayı bekleyen yolcunun, seyyar satıcını yardımıyla kıyıya çekilmesi görülüyor.
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