Seyyid Harun Veli'nin 706. Yıl Dönümü Anma Etkinlikleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Seyyid Harun Veli'nin 706. Yıl Dönümü Anma Etkinlikleri

Seyyid Harun Veli\'nin 706. Yıl Dönümü Anma Etkinlikleri
15.05.2026 16:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Seydişehir'de Seyyid Harun Veli'nin 706. yılı anısına panel ve kortej ile etkinlikler düzenlendi.

Seydişehir ilçesinde Seyyid Harun Veli Hazretleri vefatının 706. yıl dönümü dolayısıyla anma etkinlikleri düzenlendi.

Anma programı ilk gününde Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda, "Horasan'dan Seydişehir'e Kutlu Yolculuk, Seyyid Harun Veli" konulu panel düzenlendi.

Tarihçi Ercan Arslan'ın moderatörlüğünü yaptığı panelde, akademisyenler, Seyyid Harun Veli'nin Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasındaki rolü konularında katılımcılara bilgiler verildi.

İkinci gün ise programlar Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde kortej yürüyüşü ile başladı.

Kortej yürüyüşüne AK Parti Konya Milletvekili Hasan Ekici, Seydişehir Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı, Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ile ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaş katıldı.

Seyyid Harun Veli Cami önünde tamamlanan yürüyüşün ardından NEÜ Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü öğrencilerinin Seyyid Harun Veli Resim Sergisi açıldı.

Anma etkinlikleri cuma namazı ve yemek ikramın ardından sona erdi. ???????

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Güncel, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seyyid Harun Veli'nin 706. Yıl Dönümü Anma Etkinlikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğlunun acısına dayanamadı Aynı aileden iki cenaze çıktı Oğlunun acısına dayanamadı! Aynı aileden iki cenaze çıktı
Samsun’da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu Samsun'da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu
Aksaray’da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı Aksaray'da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak
Eskişehir’deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi Eskişehir'deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi
Küçükçekmece’de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı Küçükçekmece'de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı

22:53
Bodrum’u deviren Çorum FK, Esenler Erokspor’un finaldeki rakibi oldu
Bodrum'u deviren Çorum FK, Esenler Erokspor'un finaldeki rakibi oldu
22:43
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
22:35
Lucas Torreira gözyaşlarına hakim olamadı
Lucas Torreira gözyaşlarına hakim olamadı
22:19
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü! Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
21:46
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL’lik suç ağı çökertildi
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL'lik suç ağı çökertildi
21:22
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 23:01:41. #7.12#
SON DAKİKA: Seyyid Harun Veli'nin 706. Yıl Dönümü Anma Etkinlikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.