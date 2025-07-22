Shandong'da Ani Sel Felaketi: 2 Ölü, 10 Kayıp

JİNAN, 22 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde meydana gelen ani sel felaketinde 2 kişi hayatını kaybederken, 10 kişiden haber alınamıyor.

Shandong eyaletinin merkezi Jinan'a bağlı Laiwu Bölgesi'nde salı günü yerel saatle 05.00 itibarıyla başlayan ve beş saat süren şiddetli sağanak yağış sonucu bölgeye 364 milimetre yağmur düştü.

Dawangzhuang kasabasının iki köyü yakınlarında şiddetli yağış sonucu meydana gelen ani sel felaketi 19 evin hasar görüp yıkılmasına, 2 kişinin hayatını kaybetmesine ve 10 kişinin kaybolmasına neden oldu.

Yerel yetkililer, kayıp kişilerin bulunması için arama kurtarma çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.