JİNAN, 27 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Jining kentine bağlı Jiaxiang ilçesinde gelişen entegre kış sporları giyim sektöründe kayak eldivenlerinden kayak kıyafetlerine kadar kış sporlarına yönelik her türlü giyim malzemesini bulmak mümkün.

Sektörün ürünleri 60'tan fazla ülke ve bölgeye ihraç ediliyor. Yıllık yaklaşık 2,5 milyar yuan (yaklaşık 380 milyon ABD doları) değerinde üretim yapılan sektörde yaklaşık 50.000 kişiye istihdam sağlanıyor.