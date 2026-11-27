Shandong'un Jiaxiang ilçesindeki kış giyim sektörü 50 bin kişiye istihdam sağlıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'in Shandong eyaletindeki Jiaxiang ilçesinde kış sporları giyim sektörü, kayak eldiveninden kıyafete geniş ürün yelpazesini 60'tan fazla ülke ve bölgeye ihraç ediyor. İlçede yıllık yaklaşık 380 milyon dolarlık üretim yapılıyor ve sektör yaklaşık 50 bin kişiye iş sağlıyor.
JİNAN, 27 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Jining kentine bağlı Jiaxiang ilçesinde gelişen entegre kış sporları giyim sektöründe kayak eldivenlerinden kayak kıyafetlerine kadar kış sporlarına yönelik her türlü giyim malzemesini bulmak mümkün.
Sektörün ürünleri 60'tan fazla ülke ve bölgeye ihraç ediliyor. Yıllık yaklaşık 2,5 milyar yuan (yaklaşık 380 milyon ABD doları) değerinde üretim yapılan sektörde yaklaşık 50.000 kişiye istihdam sağlanıyor.
Kaynak: Xinhua
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