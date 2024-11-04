Shenzhou-18 Uzay Aracı İç Moğolistan\'a İndi

JİUQUAN, 4 Kasım (Xinhua) -- Shenzhou-18 insanlı uzay aracının dönüş kapsülü Pazartesi günü Çin'in kuzeyinde yer alan İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Dongfeng iniş alanına iniş yaptı.
Shenzhou-18 insanlı uzay aracının astronotları Ye Guangfu, Li Cong ve Li Guangsu dönüş kapsülünden dışarı çıktı.
Çin İnsanlı Uzay Ajansı, tüm astronotların sağlık durumlarının iyi olduğunu ve görevin başarıyla sonuçlandığını söyledi.
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