Shenzhou-19 Uzay Görevi Başlıyor

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JİUQUAN, 29 Ekim (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı, Shenzhou-19 astronotlarının 86 uzay bilimi araştırma ve teknolojisi deneyi gerçekleştireceğini açıkladı.

Ajansın sözcüsü Lin Xiqiang, Salı günü Shenzhou-19 uzay uçuşu görevi hakkında düzenlenen basın toplantısında bu araştırmaların uzay yaşamı bilimi, yerçekimsiz ortamın temel fiziği, uzay malzeme bilimi, uzay tıbbı ve yeni uzay teknolojileri gibi çeşitli alanları kapsayacağını söyledi.

Shenzhou-19 mürettebatı, yerçekimsiz ortamda protein kristallerinin büyümesinin yapısal analizlerini ve yumuşak maddelerin denge dışı dinamiklerini gerçekleştirecek.

Astronotların uzay görevi sırasında yapacakları çalışmaların yeni malzemelerin gelişimi, uzay radyasyonunun ve ağırlıksızlığın fizyolojik etki mekanizması ve hipomanyetik biyolojik etkilerin ve moleküler mekanizmaların anlaşılmasına dair temel kuramlara yönelik öncü araştırmaları ileriye götürmesi bekleniyor.

Lin, Tiangong uzay istasyonunun tamamlanmasının ikinci yıldönümünde istasyonun bilimsel araştırma ve uygulama gelişimi hakkında bir raporun yayımlanacağını da açıkladı.

Shenzhou-19 mürettebatlı uzay aracı, Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Çarşamba günü Beijing saatiyle 04.27'de uzaya gönderilecek. Uzay aracı, Çinli astronotlar Cai Xuzhe, Song Lingdong ve Wang Haoze'yi uzay istasyonuna taşıyacak.