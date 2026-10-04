SHGM Müdürü Yüksek, TEKNOFEST'te gençlere dijital platformla destek vermek istiyor

Sivil Havacılık Genel Müdürü (SHGM) Kemal Yüksek, TEKNOFEST'in gençlerde sivil havacılığa yönelik farkındalığı artırdığını belirterek, "TEKNOFEST bizi bir ilgi ve merak noktası haline getirdi. Burada gençlere, havacılık profesyoneli olmalarının ötesinde, hayallerine hızlı erişmelerini sağlayacak bir dijital platformla destek vermek istiyoruz." dedi.

Yüksek, AA muhabirine, Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğünde Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda gerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) değerlendirmede bulundu.

Etkinliğin gençliğin kalbini fetheden bir organizasyon olduğunu vurgulayan Yüksek, TEKNOFEST'in Şanlıurfa'ya, şehrin de TEKNOFEST'e katkılarının olduğunu söyledi.

Kemal Yüksek, etkinliğin ülke sathında beklenen bir organizasyon haline geldiğine dikkati çekerek, "Her önemli hamle Anadolu'dan güç alarak hedeflerine ulaşıyor. Samsun'dan, Sivas'tan başlayan kurtuluş hareketleriyle güçlenen devletimiz aynı topraklardan aldığı feyzle üzerine koyarak devam edecek." ifadesini kullandı.

İlk etkinliklerde 600-700 bin olan yarışmacı sayısının bugün 1 milyon 700 bine ulaştığına dikkati çeken Yüksek, bunun büyük bir rakam olduğunu vurguladı.

Yüksek, gençlerin büyük kısmının TEKNOFEST'te yer almak istediğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Büyük Türkiye hedefini, Türkiye Yüzyılı hedefini TEKNOFEST kuşağı oluşturacak ve bu kuşak gümbür gümbür geliyor. TEKNOFEST organizasyonu doğrudan bizi ilgilendiren bir havacılık festivali. Burada sivil havacılığın tanınmasının ve öneminin görülmesinin, T3 Vakfı'nın ve bu organizasyonun bize katkısı çok büyük. Bizi bir ilgi ve merak noktası haline getirdi. Burada gençlere, havacılık profesyoneli olmalarının ötesinde, hayallerine hızlı erişmelerini sağlayacak bir dijital platformla destek vermek istiyoruz."

Dron sistemi yıl başına kadar aktif olacak

Havacılıkta emniyet ve güvenliğin önemli olduğuna işaret eden Yüksek, bu konularda farkındalığı artırarak, bir taraftan da estetiği sağlayarak havacılığın her alanda, bütün illerde ve ilçelerde yapılabilen bir faaliyet olmasını temin ettiklerini anlattı.

Kemal Yüksek, dronlara yönelik sistemle ilgili bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Dünyada ilk defa dron operasyonlarını çözen ülkeyiz. Dijital platformumuzla dronların kontrolsüz kullanımının önüne geçerek, kullanım esnekliği sağlayacak bir yapı geliştirdik. Bu, yıl başına doğru tamamen aktif olacak. Şu an peyderpey geçiş süreci var. Dron kaydı yapmak için otoritemize gelmeye gerek kalmıyor. Mobil uygulamanızı açıyorsunuz, kaydınızı yaparak anında sisteme adapte olabiliyorsunuz. Çok gelişmiş bir sistem. Ben özellikle gençlerin sivil havacılığın sayfalarına girerek bu gelişmeleri ve regülasyonu takip etmelerini öneriyorum."