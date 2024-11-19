Şi Cinping'den G20'ye Adil Yönetim Çağrısı - Son Dakika
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Şi Cinping'den G20'ye Adil Yönetim Çağrısı

Çin Devlet Başkanı Şi, G20 ülkelerine daha adil bir küresel yönetim sistemi önerdi.

19.11.2024 17:46
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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, G20 ülkelerine daha adil ve eşit bir küresel yönetim sisteminin oluşturulabilmesi çağrısında bulundu.

Çin lideri, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 19. G20 Liderler Zirvesi'nde küresel yönetim kurumlarının reformunun tartışıldığı oturumda konuştu.

G20 ülkelerinin ekonomi, finans, ticaret, teknoloji, çevre ve güvenlik alanlarında küresel yönetimin iyileştirilmesine öncülük etmesi çağrısı yapan Şi, gelişmekte olan ülkelerin haklarının tanındığı ve kurumlarda daha fazla temsil edildiği daha adil ve eşit bir küresel yönetim sisteminin oluşturulması gerektiğini vurguladı.

İşbirliği, istikrar, açıklık ve inovasyon vurgusu

Şi, G20'nin, işbirliği, istikrar, açıklık ve inovasyonla karakterize olan bir dünya ekonomisini oluşturabilmesi için gerekli şartlara da konuşmasında yer verdi.

Devlet Başkanı Şi Cinping, işbirliğiyle karakterize olan bir dünya ekonomisinin inşası için küresel ekonomi yönetimini iyileştirmesi, açık, kapsayıcı ve ayrımcı olmayan bir uluslararası ekonomik işbirliği ortamını yaratması gerektiğini belirtti. G20'nin istikrarla karakterize olan bir dünya ekonomisini inşası için de küresel finans yönetimini iyileştirmesi gerektiğini ifade eden Şi, gelişmekte olan ülkelerin küresel finans kurumlarındaki sesinin ve temsilinin artırılması, bu bağlamda Dünya Bankasının hisse payını gözden geçirmesi ve Uluslararası Para Fonunun (IMF) kota paylaşımı düzenlemesini hayata geçirmesi gerektiğine işaret etti.

Şi, G20'nin açıklık ile karakterize olan bir dünya ekonomisini inşası için küresel ticaret yönetimini iyileştirmesi gerektiğine dikkati çekerek, Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) reforme edilmesi, ekonomik sorunların siyasileştirilmesine son verilmesi, küresel piyasanın bütünlüğünü kaybetmesini önleyerek daha eşit, kapsayıcı ve yapıcı sanayi ve tedarik zincirlerinin inşa edilmesi çağrısında bulundu.

G20'nin inovasyonla karakterize olan bir dünya ekonomisini inşası için küresel dijital yönetimi iyileştirmesi gerektiğini vurgulayan Şi, dijital dönüşüme öncülük ederek dijital ekonomi ile reel ekonominin derin bütünleşmesini sağlaması gerektiğinin altını çizdi.

Şi, yükselen teknolojilerde ortak kural koyma pratiğinin geliştirilerek, yapay zeka alanında uluslararası işbirliği ve ortak yönetim ile bu teknolojilerin herkesin faydasına olmasının temin edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Küresel ekoloji yönetimi

G20'nin çevre dostu bir dünya ekonomisini inşası için küresel ekoloji yönetimini iyileştirmesi gerektiğini kaydeden Şi, çevre alanında ortak fakat farklılaşan sorumluluklar ilkesinin kabul edilmesi ve gelişmiş ülkelerin gelişmekte olanlara gerekli finansman, teknoloji ve kapasite geliştirme desteğini sağlaması gerektiğini vurguladı.

Şi, iklim değişikliği konusunda Paris İklim Anlaşması ile biyoçeşitlilik alanında Kunming-Montreal Küresel Biyoçeşitlilik Çerçevesi hükümlerinin tümüyle uygulanması çağrısında bulundu.

Çin'in yeşil altyapı, yeşil taşımacılık, yeşil enerji ve yeşil madencilik alanlarında tüm uluslararası taraflarla işbirliğine hazır olduğunu ifade eden Şi, gelişmekte olan ülkelere elinden gelen desteği vereceğini belirtti.

Krizlerin çözümünde BMGK'ya daha geniş rol

Şi, küresel güvenlik yönetiminin küresel yönetimin önemli bir parçası ve unsuru olduğunun altını çizerek G20'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) krizlerin barışçı çözümünde daha geniş bir rol üstlenmesini desteklemesi gerektiğini vurguladı.

Ukrayna krizine siyasi çözüm bulunması gerektiğini dile getiren Şi, Gazze'deki saldırılara en erken vakitte son verilmesi, bölgedeki insani krizin hafifletilmesi ve savaş sonrası yeniden inşa için destek sağlanması ve iki devletli çözümle Filistin'in meşru ulusal haklarının iade edilmesi gerektiğini yineledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şi Cinping'den G20'ye Adil Yönetim Çağrısı - Son Dakika

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