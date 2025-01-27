Şi Cinping'den Lukaşenko'ya Tebrik

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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Belarus'ta 26 Ocak'ta düzenlenen cumhurbaşkanı seçimini kesin olmayan resmi sonuçlara göre kazandığı duyurulan mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko'ya tebrik mesajı yolladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Şi, mesajında Belarus lideriyle son yıllarda yakın iletişimi sürdürerek iki ülke ilişkilerini "her koşulda kapsamlı stratejik ortaklık" seviyesine çıkardıklarını kaydederek, bu dönemde taraflar arasında siyasi güvenin güçlendiğini, Kuşak ve Yol Girişimi kapsamındaki işbirliğinden ve çok taraflı platformlarda eş güdümden verimli sonuçlar alındığını belirtti.

Çin-Belarus ilişkilerinin gelişimine büyük önem verdiğinin altını çizen Şi, geleneksel dostluğu sürdürmeyi, karşılıklı faydaya dayalı işbirliğini iki ülke halklarının daha fazla yararına olacak şekilde derinleştirmeyi istediklerini vurguladı.

Lukaşenko'nun, Belarus'ta 26 Ocak'ta düzenlenen cumhurbaşkanı seçimini kesin olmayan resmi sonuçlara göre oyların yüzde 86,82'sini alarak kazandığı bildirilmişti.

Cumhurbaşkanlığı görevini 1994'ten bu yana aralıksız sürdüren Lukaşenko, 7. döneminde ülkeyi yönetmeye devam edecek.