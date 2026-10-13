Şi Cinping ve Boko Pekin'de kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığı için anlaştı - Son Dakika
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Şi Cinping ve Boko Pekin'de kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığı için anlaştı

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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Botsvana Cumhurbaşkanı Duma Gideon Boko Pekin'de bir araya geldi. İki lider kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığına dair ortak açıklama yayımladı; ardından çeşitli alanlarda işbirliği protokolleri imzalandı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesini ziyaret eden Güney Afrika ülkesi Botsvana'nın Cumhurbaşkanı Duma Gideon Boko ile Pekin'de bir araya geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi görüşmede, Botsvana'nın kendi ulusal koşullarına uygun kalkınma yolunu izlemesini desteklediklerini, iki ülkenin işbirliğini güçlendirmesini, iktidar partileri arasında devlet yönetiminde tecrübe paylaşımı ve ideolojik yakınlaşmayı derinleştirmeyi istediklerini belirtti.

Botsvana'nın, Çin'in Afrika ülkelerine tüm ihracat kalemlerinde gümrük vergilerini sıfırlama kararının sağlayacağı avantajlardan iyi şekilde yararlanmasını umduğunu ifade eden Şi, Botsvana ile dijital ekonomi, tarım, hayvancılık alanlarında işbirliğini güçlendirmeye, "akıllı eğitim" projesini hayata geçirmeye ve ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlamaya hazır olduğunu vurguladı.

Botsvana Cumhurbaşkanı Boko da, Çin'in ülkesinin ulusal kalkınmasına verdiği uzun vadeli destek ve yardımı takdir ettiklerini ve Çin ile kalkınma stratejilerini uyumlulaştırmaya hazır olduklarını belirterek, Çin şirketlerinin ülkede yatırım ve iş yapmasını memnuniyetle karşıladıklarını, Kuşak ve Yol, sanayi, tarım, madencilik, inovasyon ve dijital dönüşümde işbirliğini güçlendirmeyi istediklerini kaydetti.

Görüşmenin ardından iki ülke arasında Küresel Güvenlik, Kuşak ve Yol, yeşil madencilik, sağlık ve insan kaynakları alanlarında işbirliği protokolleri imzalandı.

Liderler, Çin ve Botsvana arasında "kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığı" kurulmasına dair ortak açıklama yayımladı.

Kaynak: AA
Çin Halk CumhuriyetiDış PolitikaXi JinpingBotswanaPolitikaEkonomiGüncelPekinDünyaSon Dakika

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