Sıcak hava İstanbul'u kavurdu; hayvanlar buzlu meyve ve fıskiyeyle serinletildi - Son Dakika
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Sıcak hava İstanbul'u kavurdu; hayvanlar buzlu meyve ve fıskiyeyle serinletildi

İstanbul'da etkisini artıran sıcaklar sonrası Çekmeköy Hayvanat Bahçesinde kalan hayvanlar, havuz ve su fıskiyelerinin yanı sıra yaz diyetlerine uygun, kalorisi düşük meyvelerden oluşan buzlu meyve kokteyli ile serinletiliyor. Kaplan, maymun ve ayı gibi yabani hayvanların, gölgeliklerin yanı sıra barınaklarındaki havuzlarda bulunması sağlanıyor. Bakıcılar, günün en sıcak saatlerinde de dondurulmuş et ve meyve kokteyli vererek hayvanları serinletmeye çalışıyor. Çekmeköy Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimi Elif Korkmaz, su ve yaz meyvelerinden faydalandıklarını belirterek, hayvanların açık ve kapalı alanlarda serinleyebildiğini söyledi.

10.07.2024 17:55
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Sıcak hava İstanbul'u kavurdu; hayvanlar buzlu meyve ve fıskiyeyle serinletildi

Çekmeköy'de sıcaktan bunalan hayvanlar buzlu menülerle serinletiliyor

İSTANBUL - İstanbul'da etkisini artıran sıcaklar sonrası Çekmeköy Hayvanat Bahçesinde kalan hayvanlar, havuz ve su fıskiyelerinin yanı sıra yaz diyetlerine uygun, kalorisi düşük meyvelerden oluşan buzlu meyve kokteyli ile serinletiliyor.

İstanbul'da artan sıcaklıklar insanları bunaltırken, Çekmeköy Hayvanat Bahçesi'nde de durum aynı. Sıcak havadan bitkin düşen hayvanlar için serinletici bir çözüm uygulandı. Kaplan, maymun ve ayı gibi yabani hayvanların, gölgeliklerin yanı sıra barınaklarındaki havuzlarda bulunması sağlanıyor. Bakıcılar, günün en sıcak saatlerinde de dondurulmuş et ve meyve kokteyli vererek hayvanları serinletmeye çalışıyor. Öte yandan bakıcılar, bu hayvanları sıcaktan korumak için sık sık vücutlarına hortumla su sıkıp, serinletiyor.

Çekmeköy Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimi Elif Korkmaz, " Biz burada daha çok su ve yaz meyvelerinden faydalanıyoruz. Zaten neredeyse tüm hayvanlarımızın havuzu var. Onun dışında fıskiyelerimiz var, onlardan yardım alıyoruz. Onun dışında yaz meyvelerini de buzluklarda serinleterek veriyoruz. Bu meyvelerin başında karpuz, şeftali armut kiraz gibi ürünleri daha çok tercih ediyoruz. Bunları daha öncesinden dondurup ya havuzların içerisinde veriyoruz. ya da buzdolabında serinleterek veriyoruz. Bunun yanı sıra hayvanlarımızın hem açık hem de kapalı alanları mevcut. Yeni açık alanlarda gölgeliklerimiz var orada da serinleyebiliyorlar." diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Sıcak hava İstanbul'u kavurdu; hayvanlar buzlu meyve ve fıskiyeyle serinletildi - Son Dakika

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