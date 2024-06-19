Sıcak hava merada otlayan hayvanları strese sokuyor - Son Dakika
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Sıcak hava merada otlayan hayvanları strese sokuyor

Yozgat'ta çobanlık yapan Lokman Atıl, sıcak havalarla birlikte ineklerde süt veriminin düştüğünü söyleyerek inekleri sıcak havanın verdiği stresten korumak için bir takım önlemler aldıklarını ifade etti. Yüksek sıcaklık nedeniyle hayvanlar nefes almakta zorluk çekiyor ve strese giriyor. Çobanlar, hayvanları serinletmek için pet şişelerle su dökerek ya da derelere sokarak önlem almaktadır.

19.06.2024 16:20
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Sıcak hava merada otlayan hayvanları strese sokuyor

YOZGAT - Yozgat'ta çobanlık yapan Lokman Atıl, sıcak havalarla birlikte ineklerde süt veriminin düştüğünü söyleyerek inekleri sıcak havanın verdiği stresten korumak için bir takım önlemler aldıklarını ifade etti.

Yozgat'ta son günlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcakları, insanları etkilediği gibi hayvanları da olumsuz etkiliyor. Çobanlar merada otlayan hayvanların üzerine pet şişelerle su dökerek ya da derelere sokarak serinletiyor. Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Araplı kasabasında uzun yıllar çobanlık yapan Lokman Atıl, yüksek sıcak nedeniyle oluşan bunaltıcı havanın, süt sığırlarını strese soktuğunu hatta bazı sağlık sorunlarına neden olduğunu söyledi.

Öğle saatlerinde 30 dereceyi geçen hava sıcaklıkları nedeniyle Atıl, merada otlattığı hayvanlarını farklı yöntemlerle serinletmeye çalışıyor. Atıl, hayvanlarını yanlarına aldıkları pet şişelerle hem de dereye sokarak serinletip stresten uzak tutmaya çalışıyor.

Merada hayvanların sıcak hava nedeniyle sıkıntı yaşadığını belirten Atıl, "Araplı kasabasında çobanlık yapıyorum, şu an mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklık seyrediyor. Hayvanlar nefes almakta çok zorluk çekiyor, aşırı sıcak. Sabah saat 08.00 ila 19.00 saatlerinde hayvanlar güneşe maruz kalıyor, bu da hayvanlarda aşırı strese ve süt veriminin düşmesine neden oluyor. Hatta hayvanların gözlerinde akıntılara neden oluyor. Hayvanların strese girmesiyle süt veriminin düşmemesi için de dere yataklarından uzaklaşmıyoruz çıkarsak bile hayvanları pet şişelerle ıslatarak stresten oluşacak durumları azaltmaya çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Sıcak hava merada otlayan hayvanları strese sokuyor - Son Dakika

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