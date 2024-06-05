Sıcaktan etkilenen yılan kamyonetin altından çıkarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sıcaktan etkilenen yılan kamyonetin altından çıkarıldı

Sıcaktan etkilenen yılan kamyonetin altından çıkarıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde sıcaktan etkilenen bir yılan, kamyonetin altına girerek gölgelenmişti. Vatandaşlar tarafından fark edilen yılan, itfaiye ekiplerine teslim edildi. Yılan, gerekli kontrollerin ardından doğaya salındı.

05.06.2024 22:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde sıcaktan bunalarak bir kamyonetin altına giren yılan, vatandaşlarca bulunduğu yerden çıkarılarak itfaiye ekiplerine teslim edildi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki bir açık otoparkta bulunan vatandaşlar, sıcaktan etkilenen yılanın araçların altına girerek gölgelendiğini fark etti.

Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren vatandaşlar, bir kamyonet altında bulunan yılanı çıkararak itfaiye ekiplerine teslim etti.

Muhafaza altına alınan yılan, gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra doğaya salındı.

Yılanın otoparkta hareket edişi, vatandaş tarafından bulunduğu yerden çıkarılışı ve doğaya salındığı anlar ise bir kişi tarafında cep telefonu ile kaydedildi.

Kaynak: AA

İtfaiye, Samsun, Bafra, Olay, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sıcaktan etkilenen yılan kamyonetin altından çıkarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:54 Çorum’da okul basan yabancı uyruklu veli okul müdürünü zincirle darbetti Çorum'da okul basan yabancı uyruklu veli okul müdürünü zincirle darbetti
19:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hakkari Belediyesi’ne kayyuma ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hakkari Belediyesi'ne kayyuma ilk yorum
18:41 Lübnan sınırındaki çatışmalar sonrası İsrail 50 bin yedek askerini göreve çağırdı Lübnan sınırındaki çatışmalar sonrası İsrail 50 bin yedek askerini göreve çağırdı
18:25 Özgür Özel, Emine Şenyaşar’ın taleplerini Cumhurbaşkanı’na iletecek Özgür Özel, Emine Şenyaşar'ın taleplerini Cumhurbaşkanı'na iletecek
17:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’i kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i kabul etti
22:37 Aziz Yıldırım’ı silip atmış Mourinho’nun Fenerbahçe’ye gelmek için yaptığı akıl alır gibi değil Aziz Yıldırım'ı silip atmış! Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelmek için yaptığı akıl alır gibi değil
22:13 Mbappe sonrası planlar değişti Real Madrid’den Arda Güler kararı Mbappe sonrası planlar değişti! Real Madrid'den Arda Güler kararı
21:58 Çanakkale Gökçeada açıklarında korkutan deprem Çanakkale Gökçeada açıklarında korkutan deprem
21:16 Fenerbahçe’de Ali Koç ve Aziz Yıldırım’ın yönetim kurulu listeleri kesinleşti Fenerbahçe'de Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listeleri kesinleşti
20:39 Süper Lig’de fark yaratır Premier Lig’in golcüsü Galatasaray’a geliyor Süper Lig'de fark yaratır! Premier Lig'in golcüsü Galatasaray'a geliyor
20:25 Canlı yayındaki Dilan Polat iddiası savcılığı harekete geçirdi Canlı yayındaki Dilan Polat iddiası savcılığı harekete geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 23:09:17. #1.12#
SON DAKİKA: Sıcaktan etkilenen yılan kamyonetin altından çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement