CHENGDU, 22 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletindeki bir kömür madeninde tavanın çökmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Cumartesi günü saat 11.00 sularında Wanyuan kentindeki Changshi'er kömür madeninde meydana gelen kazada 4 madenciden haber alınamıyordu.
Kurtarma yetkilileri Xinhua'ya yaptıkları açıklamada, günlerce süren arama ve kurtarma çalışmalarının ardından kayıp 4 madencinin cansız bedenine çarşamba günü saat 11.30'da ulaşıldığını söyledi.
Kömür madeni sahibi gözaltına alınırken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Sichuan'da Maden Kazası: 4 Madenci Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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